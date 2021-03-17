Іран назвав остаточну причину аварії літака МАУ

Оператор системи ППО, згідно зі звітом, помилково визначив український літак як ворожу ціль.

Влада Ірану назвала підсумкову версію причини аварії українського літака Boeing 737-800 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в околицях Тегерана в січні 2020 року.

"Літак був визначений як ворожа ціль через помилку оператора системи ППО і по ньому було випущено дві ракети", — йдеться у звіті, опублікованому 17 березня на сайті іранського агентства цивільної авіації.

Нагадаємо: Україна практично одна проводить розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні минулого року. Про це в лютому заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. За його словами, деякі країни затягують процес розслідування, не бажаючи надавати інформацію.

Літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS 752 за маршрутом Тегеран — Київ був збитий іранською ракетою відразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Іранська влада 11 січня визнала, що літак був збитий помилково іранськими військовими, які переплутали літак з крилатою ракетою.

У кінці грудня 2020 року представник іранського МЗС Саїд Хатібзаде заявив, що Іран передав Україні остаточний звіт з розслідування причин катастрофи пасажирського літака МАУ.

Держдеп США звинуватив Іран у тому, що він покриває винних у катастрофі літака МАУ. А канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавад Заріфа, обговорює можливість видачі атаки на рейс PS 752 за навмисний акт, до якого влада не має відношення.