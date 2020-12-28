Иран заявил, что передал Украине окончательный отчет о крушении самолета МАУ
Представитель иранского МИД выразил соболезнования семьям погибших в аварии.
Представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что Иран передал Украине окончательный отчет по расследованию причин катастрофы пассажирского самолета МАУ под Тегераном 8 января 2020 года.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
Иранский чиновник выразил соболезнования семьям погибших в аварии.
Он отметил, что Организация гражданской авиации Ирана представила Украине и другим странам, граждане которых погибли, отчет о катастрофе в видеоформате.
Он добавил, что перевод отчета предоставят на днях, отметив, что лучший способ расследовать катастрофу самолета – подать в суд и действовать в соответствии с конвенциями и договорами.
"Мы осознаем свою ответственность, и как ответственное правительство надеемся, что масштабы этого вопроса будут прояснены", – сказал Хатибзаде.
Напомним, 22 декабря иранское агентство Tasnim сообщало, что Организация гражданской авиации Ирана подготовила финальный технический отчет об авиакатастрофе самолета МАУ и передала его Украине.
В украинском МИД заявили, что по состоянию на утро 23 декабря Украина не получала финальный отчет расследования от иранской стороны.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.