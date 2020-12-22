Иран передал Украине финальный отчет об авиакатастрофе самолета МАУ

Согласно документу, иранская сторона придерживается версии, что самолет был сбит зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

Организация гражданской авиации Ирана подготовила финальный технический отчет об авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном и уже передала его Украине, а также странам, граждане которых погибли в результате крушения.

Об этом пишет иранское агентство Tasnim.

Согласно документу, Иран придерживается версии, что самолет был сбит зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

"Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки", – говорится в обнародованном отчете.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сказал, что сомневается в официальной версии Тегерана, в которой речь идет о "человеческой ошибке".

Напомним, в ноябре украинских следователей не допустили к допросу подозреваемых в атаке на украинский самолет в Иране.

В начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших, но в итоге правительство Ирана отозвало предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе МАУ.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.