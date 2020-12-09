Правительство Ирана отозвало предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе МАУ

Страна, армия которой сбила гражданский самолет, согласна заплатить компенсации, но пока не может решить, откуда взять деньги.

Средства на компенсации семьям жертв катастрофы самолета МАУ – 200 млн евро – еще недавно хотели выделить из Фонда национального развития Ирана. Но сейчас от этого варианта отказались. Об этом в эфире "Громадського радио" сказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Причиной стал то, что средства хотели выделить из Фонда национального развития, что вызвало недовольство в иранском обществе.

По словам Енина, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Украинская сторона исходит из того, что величина компенсации в значительной мере будет зависеть от обстоятельств катастрофы, уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

19 октября Енин встречался с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи. Тот говорил о готовности обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого иранскими военными самолета компании МАУ независимо от их гражданства.

Напомним, в ноябре украинских следователей не допустили к допросу подозреваемых в атаке на украинский самолет в Иране.

В начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.