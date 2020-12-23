Украина не получала от Ирана финальный отчет о крушении самолета МАУ, – МИД

Накануне Иран заявил, что подготовил и передал документ Украине, а также странам, граждане которых погибли в результате крушения.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что по состоянию на утро 23 декабря Украина не получала финальный отчет иранской стороны о крушении пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном 8 января 2020 года.

Об этом сообщило Нromadske.

22 декабря иранское агентство Tasnim сообщало, что Организация гражданской авиации Ирана подготовила финальный технический отчет об авиакатастрофе самолета МАУ и передала его Украине, а также странам, граждане которых погибли в результате крушения.

Николенко отметил, что в МИД ознакомлены с заявлением иранской стороны, но на сегодняшний день Киев технический отчет о катастрофе самолета не получил.

"На сегодня от иранской стороны мы отчет не получали. Мы видели такие заявления, что они планируют передать, но на сегодня отчет мы не получили", – сказал спикер МИД.

Напомним, в ноябре украинских следователей не допустили к допросу подозреваемых в атаке на украинский самолет в Иране.

В начале июля Иран отказывался от переговоров о компенсации жертвам катастрофы.

Позже стало известно, что иранская сторона готова выплатить денежные компенсации семьям и родственникам погибших, но в итоге правительство Ирана отозвало предложение по выплатам семьям погибших в катастрофе МАУ.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев был сбит иранской ракетой сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.