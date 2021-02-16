Катастрофа самолета МАУ в Иране: Украина одна ведет расследование, говорят в ОГП

Замгенпрокурора утверждает, что ответов Канады на запросы приходится ждать месяцами, а Иран скрывает информацию.

Украина практически одна ведет расследование катастрофы самолета МАУ в Тегеране в январе прошлого года.

Об этом заявил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, некоторые страны затягивают процесс расследования, не желая предоставлять информацию.

"Украина осталась одна в своем расследовании. Запросы о правовой помощи выполняются месяцами. Мы понимаем, такое обстоятельство, как пандемия, которая поразила весь мир, конечно, осложнило даже авиасообщение и передачу материалов, но тем не менее", – сказал Мамедов.

По его словам, существуют трудности с передачей материалов из Канады.

"Украинские прокуроры в постоянном "коннекте" с канадскими коллегами, но это мало способствует оперативному выполнению наших запросов о правовой помощи на территории Канады и передаче материалов в Украину", – добавил он.

По словам Мамедова, был инициирован визит украинской группы в Канаду, чтобы во время личных встреч получить необходимые материалы.

Кроме того, Иран, по словам замгенпрокурора, отказывается предоставлять информацию, прикрываясь военной тайной. В большинстве случаев ответы на вопросы неполные. Мамедов не исключает, что вскоре Тегеран и вовсе перестанет сотрудничать.

Отметим, более года назад, 8 января, в Иране был сбит украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Он вылетал из иранской столицы Тегеран в направлении на Киев. Но покинуть восточную страну самолет так и не смог: когда он набрал достаточную высоту, в него выпустили ракету Корпус стражей исламской революции. Иранские власти 11 января признали, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными, которые приняли самолет за крылатую ракету.

Госдеп США обвинил Иран в том, что он покрывает виновных в катастрофе самолета МАУ. А канадское правительство и органы безопасности изучают аудиозапись, на которой человек, голос которого похож на министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, обсуждает возможность выдачи атаки на рейс PS 752 за преднамеренный акт, к которому власти не имеют отношения.