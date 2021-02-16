Катастрофа літака МАУ в Ірані: Україна одна веде розслідування, кажуть в ОГП

Заступник генпрокурора стверджує, що відповідей Канади на запити доводиться чекати місяцями, а Іран приховує інформацію.

Україна практично одна веде розслідування катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні минулого року.

Про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, деякі країни затягують процес розслідування, не бажаючи надавати інформацію.

"Україна залишилася одна у своєму розслідуванні. Запити про правову допомогу виконуються місяцями. Ми розуміємо, така обставина, як пандемія, яка вразила весь світ, звичайно, ускладнила навіть авіасполучення і передачу матеріалів, але тим не менше", — сказав Мамедов.

За його словами, існують труднощі з передачею матеріалів з Канади.

"Українські прокурори в постійному "конекті" з канадськими колегами, але це мало сприяє оперативному виконанню наших запитів про правову допомогу на території Канади і передачі матеріалів в Україну", — додав він.

За словами Мамедова, був ініційований візит української групи в Канаду, щоб під час особистих зустрічей отримати необхідні матеріали.

Крім того, Іран, за словами заступника генпрокурора, відмовляється надавати інформацію, прикриваючись військовою таємницею. У більшості випадків відповіді на питання неповні. Мамедов не виключає, що незабаром Тегеран і зовсім перестане співпрацювати.

Зазначимо, що понад рік тому, 8 січня, в Ірані був збитий український літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ). Він вилітав з іранської столиці Тегеран у напрямку на Київ. Але покинути східну країну літак так і не зміг: коли він набрав достатню висоту, у нього випустив ракету Корпус вартових ісламської революції. Іранська влада 11 січня визнала, що літак був збитий помилково іранськими військовими, які переплутали літак з крилатою ракетою.

Держдеп США звинуватив Іран у тому, що він покриває винних у катастрофі літака МАУ. А канадський уряд і органи безпеки вивчають аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавад Заріфа, обговорює можливість видачі атаки на рейс PS 752 за навмисний акт, до якого влада не має відношення.