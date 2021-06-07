Іран почав виплату компенсацій родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ (відео)

Дипломати стверджують, що сума компенсації збільшена і наразі становить 150 тисяч доларів на одного загиблого.

Частина родичів загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в січні 2020 року в Ірані вже отримала компенсації.

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Про це за результатами переговорів з Україною з цього питання повідомив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд.

"До цього моменту деякі з родичів загиблих вже прибули й отримали компенсації", — заявив він.

За словами представника іранського МЗС, сума виплат була істотно збільшена.

"Суми компенсацій значно збільшилися порівняно з тими обсягами, які ми повинні були виплатити згідно з нашими міжнародними зобов'язаннями. Уряд затвердив постанову, згідно з якою за кожного загиблого необхідно виплатити $ 150 тисяч сім'ям загиблих — як іноземним, так і іранським громадянам — згідно з нормами щодо права успадкування", — додав Бахарванд.

[ + – ] Виступ Мохсена Бахарванда

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Іран збив літак авіакомпанії МАУ в січні 2020 року навмисно.

У березні влада Ірану назвала підсумкову версію причини аварії українського літака. Було заявлено, що літак був визначений як ворожа ціль через помилки оператора системи ППО і по ньому було випущено дві ракети.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, що виконував рейс "Тегеран — Київ", був збитий іранською ракетою відразу після зльоту вранці, 8 січня 2020 року. На борту було 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, усі вони загинули.