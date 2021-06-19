В Ірані новий президент: на виборах перемагає ультраконсерватор і проповідник Ебрахім Раісі

Ебрахім Раісі стане першим президентом Ірану, на якого США наклали санкції ще до вступу на посаду.

На президентських виборах в Ірані перемагає ультраконсервативний голова Верховного суду і проповідник Ебрахім Раісі, який, за результатами підрахунку 90% бюлетенів, набирає близько 62% (17,8 млн голосів), повідомляє The Washington Post.

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За попередніми результатами, головний суперник Раісі, колишній керівник Центрального банку Абдольнасер Хемматі отримав близько 8% голосів.

На думку оглядачів видання, перемога Ебрахіма Раісі зміцнить консервативний контроль над політикою країни, оскільки Тегеран намагається відродити міжнародну ядерну угоду, що звільнить країну від деяких санкцій США.

Хемматі вже привітав суперника з перемогою, незважаючи на те, що офіційні результати виборів ще не оголошені:

"Я сподіваюся, що ваша нова адміністрація дасть привід для гордості Ісламській Республіці Іран".

Аналогічно вчинили і два інших кандидати – секретар Ради з доцільності ухвалених рішень Мохсен Резаі та заступник голови парламенту Амір Хосейн Казізаде Хашемі.

Останні президентські вибори в Ірані були затьмарені широкомасштабним бойкотом, оскільки мільйони громадян не пішли на дільниці. Однією з причин такого вчинку став протест проти дій клерикального істеблішменту схилити вибори на користь Раісі. За кілька тижнів до голосування орган з нагляду за виборами країни дискваліфікував майже всіх неконсервативних кандидатів.

Новообраний глава держави буде приведений до присяги на початку серпня, якщо його остаточна перемога підтвердиться.

Ебрахім Раісі, котрий очолює судову систему Ірану, має невеликий досвід в політиці, але побудував успішну кар'єру як юрист. Він керував масовими арештами журналістів, адвокатів та американських громадян, а також засудив до смерті кількох неповнолітніх. Суддя також є довіреною особою верховного лідера Алі Хаменеї, який в останні роки вибрав священнослужителя, щоб очолити дві ключових установи: судову систему і благодійну організацію "Астан Кудс Разаві" вартістю в мільярди доларів.

Раісі – перший президент Ірану, на якого США наклали санкції, перш ніж він вступить на посаду. Американська влада звинувачує його в причетності до жорстокого придушення іранських демонстрантів і в роботі в комісії 1988 року, що засудила до смерті тисячі політичних в'язнів.

Раніше повідомлялося, що Іран почав виплати компенсацій родичам жертв авіакатастрофи МАУ в січні 2020 року. За словами дипломатів, сума компенсації становить $150 тисяч за одного загиблого.