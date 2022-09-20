Президент Ірану поставив під сумнів реальність та масштаби Голокосту (відео)

За словами Ібрагіма Райсі, якщо Голокст і існував, то оцінки цим подіям мають давати історики. Заява іранського президента викликала хвилю обурення в Ізраїлі.

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Президент Ірану Ібрагім Райсі у програмі каналу СBS News виступив із заявою, що межує із запереченням Голокосту. На питання, чи вірить він, що 6 мільйонів євреїв постраждали під час Другої світової війни, Райсі відповів, що існують "деякі ознаки" цього, і навіть якщо вони є, то оцінки мають давати історики.

"Історичні події мають досліджувати дослідники та історики. Є деякі ознаки того, що це сталося. Якщо це так, то вони мають дозволити це розслідувати та вивчати", — відповів іранський президент.

Крім того, Райсі прокоментував існування сучасного Ізраїлю як такого, назвавши його фальшивим режимом, який підтримують американці.

"Бачите, народ Палестини — це реальність. Це право народу Палестини, який був змушений залишити свої будинки та батьківщину. Американці підтримують там цей фальшивий режим, щоб він там укоренився та утвердився".

Реакція ізраїльтян

Незабаром після того, як інтерв'ю вийшло в ефір, країною, де проживають десятки тисяч людей, що пережили Голокост, прокотилася хвиля обурення. Голова офіційного ізраїльського меморіального центру Голокосту Яд ва-Шем Дані Даян назвав Райсі ганебним антисемітом.

"Навіть ставити під сумнів факт Голокосту — одна з найогидніших форм антисемітизму", — сказав він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, чий покійний батько пережив Голокост, опублікував у Твіттері серію графічних фотографій геноциду з підписом: "Деякі ознаки".

Також своєму іранському колезі відповів президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, опублікувавши в Twitter фотографію передпліччя Дори Драйблатт Айзенберг, яка пережила Голокост, і на якій витатуйовано її ідентифікаційний номер ув'язненої. Руку Айзенберг тримає її маленька правнучка Даніелла Хар-Цві на тлі ізраїльського національного прапора.

"Цифри говорять самі за себе", — написав Герцог під фотографією.

Посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан також засудив коментарі Райсі, назвавши їх шокуючими, і через це закликав генерального секретаря організації Антоніу Гутерреша позбавити його світової сцени для поширення антисемітизму та ненависті. Варто зазначити, що президент Ірану вперше виступить на 77 сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці цього тижня.

Нагадаємо, що голова Верховного суду Ірану та проповідник Ібрагім Райсі у червні 2021 року став президентом країни. За даними західних ЗМІ, він набрав близько 17,8 млн. голосів.

15 вересня Іран підписав меморандум про вступ до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на саміті у Самарканді. Виконавши певні зобов'язання, Іран вже на наступному саміті в Індії у 2023 році зможе брати участь як повноправний член.