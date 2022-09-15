Альтернатива Заходу: Іран став новим членом Шанхайської організації співробітництва

Іран із 2005 року був спостерігачем у ШОС. Тепер на рівних умовах президент країни Ібрахім Раїсі обговорить із Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном іранську ядерну програму.

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Іран підписав меморандум про вступ у Шанхайську організацію співробітництва (ШОС) на саміті в Самарканді. Про це написав у Twitter іранський міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян.

Документ про повноправне членство Ірану в ШОС підписали з генеральним секретарем організації Чжан Міном, наголосив глава МЗС.

"Ми вступили в новий етап економічного, торговельного, транзитного й енергетичного співробітництва", — підкреслив Абдоллахіян.

Президент Ірану Ібрахім Раїсі також бере участь у саміті організації. Reuters пише про його можливу зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Підписання меморандуму дозволить Ірану стати повноправним членом організації ШОС до квітня 2023 року, пише іранська агенція Tasnim.

Саміт ШОС у Самарканді — хто ще брав участь

Зазначимо, що саміт ШОС триває з 15 по 16 вересня, у ньому беруть участь президенти 15 країн. Путін під час цієї події має намір обговорити з турецьким лідером Реджепом Ердоганом постачання газу з РФ і деталі часткової оплати закупівель палива в рублях і лірах.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко також вилетів в Узбекистан на саміт Шанхайської організації співробітництва. Білорусь також подавала заявку на повноправне членство в організації.

[ + – ] Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїхав у Самарканд

У заході беруть участь прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф, глава Китаю Сі Цзіньпін, президент Киргизії Садір Шапаров, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов і президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не приїде в Самарканд через спалах військового конфлікту на кордоні з Азербайджаном. У Єревані біля будівлі парламенту вже вимагали відставки Пашиняна.

Іран став спостерігачем у ШОС у 2005 році, процес вступу країни в організацію розпочався минулого року. Туреччина — країна-партнер із діалогу ШОС із 2013 року.

Фокус раніше писав про зустріч Раїсі, Сі Цзіньпіна та Путіна на полях саміту ШОС. Президенти повинні обговорити договір про Спільний всеосяжний план дій (СВПД) і ядерну програму Ірану. Кремль вважає зустрічі ШОС демонстрацією альтернативи західному альянсу.

У 2016 році Реджеп Ердоган натякав, що Туреччині не варто прагнути вступати в Європейський Союз, адже країна може стати членом Шанхайської організації співробітництва.