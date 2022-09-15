Альтернатива Западу: Иран стал новым членом Шанхайской организации сотрудничества

Иран с 2005 года был наблюдателем в ШОС. Теперь на равных условиях президент страны Ибрахим Раиси обсудит с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем иранскую ядерную программу.

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Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде. Об этом написал в Twitter иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян.

Документ о полноправном членстве Ирана в ШОС подписан с генеральным секретарем организации Чжан Мином, подчеркнул глава МИД.

"Мы вступили в новый этап экономического, торгового, транзитного и энергетического сотрудничества", — подчеркнул Абдоллахиян.

Президент Ирана Ибрахим Раиси тоже участвует в саммите организации. Reuters пишет о его возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Подписание меморандума позволит Ирану стать полноправным членом организации ШОС к апрелю 2023 года, пишет иранское агентство Tasnim.

Саммит ШОС в Самарканде — кто еще участвовал

Отметим, что саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября, в нем участвуют президенты 15 стран. Путин во время этого события намерен обсудить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом поставки газа из РФ и детали частичной оплаты закупок топлива в рублях и лирах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко тоже вылетел в Узбекистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь тоже подавала заявку на полноправное членство в организации.

[ + – ] Премьер-министр Армении Никол Пашинян не прихал в Самарканд

В мероприятии участвуют премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, глава Китая Си Цзиньпин, президент Киргизии Садыр Шапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Самарканд из-за вспышки военного конфликта на границе с Азербайджаном. В Ереване возле здания парламента уже требовали отставки Пашиняна.

Иран стал наблюдателем в ШОС в 2005 году, процесс вступления страны в организацию начался в прошлом году. Турция — страна-партнер по диалогу ШОС с 2013 года.

Фокус ранее писал о встрече Раиси, Си Цзиньпина и Путина на полях саммита ШОС. Президенты должны обсудить договор о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) и ядерную программу Ирана. Кремль считает встречи ШОС "демонстрацией альтернативы" западному альянсу.

В 2016 году Реджеп Эрдоган намекал, что Турции не стоит стремиться вступать в Европейский Союз, ведь страна может стать членом Шанхайской организации сотрудничества.