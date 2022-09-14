Встреча Путина и Си: о чем будут говорить лидеры стран в Узбекистане

Предполагается, что встреча связана с борьбой за влияние в Центральной Азии, поскольку Москва и Пекин уже давно ведут "тихое" соперничество за лидерство в регионе.

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Президент Ирана Ибрахимом Раиси, генсек КП Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин встретятся 15 сентября в Самарканде в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По информации росСМИ, лидеры государств будут обсуждать ситуацию вокруг договора о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), а также иранскую ядерную программу. Однако западные эксперты полагают, что прежде всего встреча связана с борьбой за влияние в Центральной Азии, сообщает британский таблоид Daily Express.

В Кремле заявили, что два лидера встретятся в Узбекистане на саммите, который продемонстрирует "альтернативу" западному миру. Но британский профессор Майкл Кларк в частности считает, что главы двух держав, России и КНР, уже давно ведут "тихое" геополитическое соперничество в регионе. И если позиции Путина на сегодняшний день крайне слабы, то Си демонстрирует политическую уверенность и претендует на третий срок.

Также вероятно будет поднят украинский вопрос. Обозреватели отмечают, что последний раз Путин и Си встречались в кулуарах зимних Олимпийских игр в Пекине, где они объявили о своем партнерстве. Это произошло всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В связи с этим некоторые аналитики считают, что Путин намерен обратиться за дополнительной помощью к Китаю после того, как Россия потерпела одну из самых серьезных неудач в войне.

Ранее сообщалось, что власти КНР готовы сотрудничать и укреплять взаимоотношения с Россией, поскольку считают, что действия Москвы направлены на создание нового, более "справедливого" мирового порядка. По словам китайского дипломата Яна Цзечи взаимоотношения глав государств РФ и КНР всегда находились на правильном пути.

Во время заседания Совбеза ООН, китайский постпред Идзуми Накамицу выступила на стороне России. Она в частности заявила о том, что масштабный приток оружия в зону конфликта на территории Украины вызывает много опасений, поэтому западным странам нужно сосредоточиться на том, как это оружие используется.