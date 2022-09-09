Совбез ООН по украинскому вопросу: Китай поддержал позицию РФ

Представительница КНР Идзуми Накамицу считает, что поставки тяжелого оружия в Украину могли привести к разрушению инфраструктуры и потерям среди гражданского населения.

На заседании Совбеза ООН по вопросам поставок вооружения в Украину странами-союзниами, Китай поддержал позицию РФ. Об этом сообщила пресс-служба Организации Объедененных Наций.

Заместительница генсекретаря ООН по вопросам разоружения и по совместительству представительница КНР Идзуми Накамицу заявила о том, что масштабный приток оружия в зону конфликта (Украину, — ред.) вызывает много опасений.

Свое мнение госпожа Накамицу аргументировала тем, что за последние три дня делегаты уже собрались в третий раз для обсуждения ситуации в Украине.

"Многие ставят под сомнение аргументы в пользу дебатов и то, что они могут дать миллионам мирных жителей, страдающим от почти постоянных обстрелов", — сказала Накамицу.

Накамицу, говоря о военной помощи Украине, которую оказывают государства всего мира, призвала использовать Регистр обычных вооружений Организации Объединенных Наций якобы для повышения прозрачности процесса.

По ее словам, также были широко распространены и подтверждены независимыми экспертами сообщения о передаче основных систем обычного вооружения местным вооруженным группировкам в Украине. Накамицу считает, что странам нужно сосредоточиться на том, как это оружие используется. По ее словам, переданное странами-союзниками оружие, которое использует украинская сторона, могло вызвать разрушительное воздействие на гражданское население и гражданскую инфраструктуру

В свою очередь РФ, которая и стала инициатором экстренного заседания Совбеза ООН, обвинила ряд стран в нарушении правила "Единой позиции", запрещающей лицензирование оружия экспорта, если они представляют собой нарушение международного гуманитарного права.

Кроме того, представители РФ в Совбезе ООН заявили о том, что война в Украине далека от своего завершения.

По состоянию на сейчас украинская сторона не прокомментировала такое заявление Китая.

На заседании Совбеза ООН украинский делегат подчеркнул только то, что Москва нарушила почти все международные документы, вторгшись в Украину.

Напомним, в четверг, 8 сентября, Россия потребовала экстренное заседания Совбеза ООН касательно Украины. В качестве докладчика российская сторона в обязательном порядке потребовала заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Фокус также писал, что Россия созвала Совбез ООН на 23 августа. На нем обсуждали ситуацию на ЗАЭС и смерть дочери российского пропагандиста Александра Дугина.