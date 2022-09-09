Рада Безпеки ООН щодо українського питання: Китай підтримав позицію РФ

Представниця КНР Ідзумі Накаміцу вважає, що постачання важкої зброї в Україну могло призвести до руйнування інфраструктури та втрат серед цивільного населення.

На засіданні Ради Безпеки ООН з питань постачання озброєння в Україну країнами-союзниками Китай підтримав позицію РФ. Про це повідомила пресслужба Організації Об'єднаних Націй.

Заступниця генсекретаря ООН з питань роззброєння та за сумісництвом представниця КНР Ідзумі Накаміцу заявила про те, що масштабний приплив зброї до зони конфлікту (Україна, — ред.) викликає багато побоювань.

Свою думку пані Накаміцу аргументувала тим, що протягом останніх трьох днів делегати вже зібралися втретє для обговорення ситуації в Україні.

"Багато хто ставить під сумнів аргументи на користь дебатів і те, що вони можуть дати мільйонам мирних жителів, які страждають від майже постійних обстрілів", — сказала Накаміцу.

Накаміцу, говорячи про військову допомогу Україні, яку надають держави всього світу, закликала використовувати Регістр звичайних озброєнь Організації Об'єднаних Націй нібито для підвищення прозорості процесу.

За її словами, також були широко поширені та підтверджені незалежними експертами повідомлення про передачу основних систем звичайного озброєння місцевим збройним угрупованням в Україні. Накаміцу вважає, що країнам потрібно зосередитися на тому, як цю зброю використовують. За її словами, передана країнами-союзниками зброя, яку використовує українська сторона, могла викликати руйнівний вплив на громадянське населення та громадянську інфраструктуру.

Зі свого боку РФ, яка і стала ініціатором екстреного засідання Ради Безпеки ООН, звинуватила низку країн у порушенні правила "Єдиної позиції", що забороняє ліцензування зброї експорту, якщо вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Крім того, представники РФ у Раді Безпеки ООН заявили про те, що війна в Україні далека від свого завершення.

Станом на сьогодні українська сторона не прокоментувала таку заяву Китаю.

На засіданні Ради Безпеки ООН український делегат наголосив лише на тому, що Москва порушила майже всі міжнародні документи, вторгнувшись в Україну.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня, Росія вимагала екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо України. Як доповідача російська сторона обов'язково зажадала заступницю генсекретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

Фокус також писав, що Росія скликала Радбез ООН на 23 серпня. На ньому обговорювали ситуацію на ЗАЕС та смерть доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна.