Росія скликає Радбез ООН: про що говоритимуть

Окрім ситуації на ЗАЕС, у загостренні якої Росія знову планує звинуватити Україну, говоритимуть про смерть доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна. У її вбивстві спецслужби РФ вже звинуватили українку.

Російська Федерація має намір терміново скликати Радбез ООН на 23 серпня та порушити питання про Запорізьку АЕС та вбивство журналістки-пропагандистки Дар'ї Дугіної. Про це повідомив "Укрінформ", посилаючись на власні джерела у Постійному представництві України при ООН.

"Це чергова відчайдушна спроба російської делегації використати інструментарій Радбезу ООН для того, щоб, по-перше, інформаційно перебити засідання, заплановане на 24 серпня, і, по-друге, — звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС, які сама Росія регулярно робить", — сказав на правах анонімності співрозмовник журналістів.

Крім того, Росія порушить тему вбивства Дар'ї Дугіної на засіданні Ради безпеки ООН 23 серпня. Про це повідомив постпред РФ в ООН Василь Небензя.

"Вбивство Дар'ї Дугіної демонструє характер української держави, зв'язок Києва з диверсантами очевидний", — заявив постпред РФ в ООН.

Раніше в ООН підтримали місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Секретаріат ООН наголосив, що не має повноважень, що дозволяють блокувати або скасовувати будь-які дії МАГАТЕ. Однак зможе забезпечити логістику та безпеку для місії на ЗАЕС.

Фокус також писав про те, що у відповідь на посвідчення НГУ, що з'явилося в мережі на ім'я "вбивці" Дугіної, Антон Геращенко констатував, що ФСБ Росії зі своїми безпідставними звинуваченнями пробила чергове дно. Як підтвердження радник глави МВС України опублікував фотошоп — "посвідчення" російської журналістки-пропагандистки Маргарити Симоньян, яка служить у НГУ.