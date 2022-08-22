Россия созывает Совбез ООН: о чем будут говорить

Кроме ситуации на ЗАЭС, в обострении которой Россия снова планирует обвинить Украину, говорить будут о смерти дочери российского пропагандиста Александра Дугина. В ее убийстве спецслужбы РФ уже обвинили украинку.

Российская Федерация намерена срочно созвать Совбез ООН на 23 августа и поднять вопросы о Запорожской АЭС и убийстве журналистки-пропагандистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил "Укринформ", ссылаясь на собственные источники в Постоянном представительстве Украины при ООН.

"Это очередная отчаянная попытка российской делегации использовать инструментарий Совбеза ООН для того, чтобы, во-первых, информационно перебить заседание, запланированное на 24 августа, и, во-вторых, – обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС, которые сама же россия регулярно совершает", — сказал на правах анонимности собеседник журналистов.

Кроме того, Россия поднимет тему убийства Дарьи Дугиной на заседании Совбеза ООН 23 августа. Об этом сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

"Убийство Дарьи Дугиной демонстрирует характер украинского государства, связь Киева с диверсантами очевидна", — заявил постпред РФ в ООН.

Ранее в ООН поддержали миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Секретариат ООН подчеркнул, что не обладает полномочиями, позволяющими блокировать или отменять какие-либо действия МАГАТЭ. Однако сможет обеспечить логистику и безопасность для миссии на ЗАЭС.

Фокус также писал о том,что в ответ на появившееся в сети удостоверение НГУ на имя "убийцы" Дугиной, Антон Геращенко констатировал, что ФСБ России со своими беспочвенными обвинениями пробила очередное дно. Как подтверждение советник главы МВД Украины опубликовал фотошоп — "удостоверение" служащей в НГУ российской журналистки-пропагандистки Маргариты Симоньян.