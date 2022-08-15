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Мир Ситуация на Запорожской АЭС

По согласию Украины и РФ: в ООН поддержали миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждает ситуацию на ЗАЭС

Секретариат ООН подчеркнул, что не обладает полномочиями, позволяющими блокировать или отменять какие-либо действия МАГАТЭ. Однако сможет обеспечить логистику и безопасность для миссии на ЗАЭС.

Организация объединенных наций готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, если ее одобрит украинская и российская стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ООН не обладает полномочиями относительно действий МАГАТЭ и не может заблокировать или отменять какие-либо действия этой организации, в том числе и миссию на Запорожскую. Поэтому обвинения в адрес секретариата ООН, относительно его влияния на решения МАГАТЭ совершенно необоснованны.

"Я хотел бы разъяснить несколько моментов. Во-первых, МАГАТЭ является специализированным агентством, которое обладает полной независимостью в вопросах осуществления своего специфического мандата. Во-вторых, Секретариат ООН не имеет права блокировать или отменять какие-либо действия МАГАТЭ" — заявил Дюжжарик.

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Вместе с тем секретариат ООН пришел к выводу, что опираясь на тесный контакт с МАГАТЭ, организация сможет обеспечить в Украине логистику и безопасность миссии на Запорожскую АЭС, если Украина и Россия на это согласятся.

Как сообщают в РосСМИ сегодня 15 августа генсек ООН Антониу Гутерриш по телефону обсудил с министром обороны РФ Сергеем Шойгу условия безопасного функционирования Запорожской АЭС, однако о подробностях разговора пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 15 августа, оккупационные власти Запорожской области предложили установить на ЗАЭС режим тишины. Представитель "администрации" Владимир Рогов потребовал "жесточайших санкций" за обстрелы атомной станции в Энергодаре.

Пресс-служба НАЭК "Энергоатом" 15 августа сообщила, что Запорожская АЭС на фоне непрекращающихся обстрелов ВС РФ работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности. После очередного обстрела со стороны ВС РФ ядерный объект работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности.