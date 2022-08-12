Красная линия Путина. Почему Россия не будет взрывать Запорожскую АЭС

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Кремлевское руководство — Путин и его окружение — приняло решение отказаться от тактического ракетно-ядерного удара в ответ на расширение боевых действий ВСУ на Крым и Беларусь. Иначе это подтвердит всеобщие подозрения в Европе и в России, что Кремль не способен защитить свое население и организовать безопасный тыл для своих войск и ракет.

Теперь, в ответ на перманентные российские ракетные обстрелы нашей страны, со стороны Украины будут следовать ассиметричные эффективные боевые операции ВСУ на всю глубину доступной вражеской территории.

Поэтому сейчас в Кремле вместо демонстративного "наказания", немедленной "ответки" за нарушение Украиной мифической "красной линии", полным ходом идет подготовка к другому преступлению — страшной ядерной провокации в зоне Запорожской АЭС.

При этом Россия использовала все свои международные ресурсы, включая МАГАТЭ и Совбез ООН, чтобы доказать миру, что именно Украина хочет сама себя взорвать и заразить весь мир ядерным облаком.

По мнению Кремля, с одной стороны, эта провокация будет ответом России на удары по военным объектам в Крыму и Беларуси. А с другой — организация российской армией взрыва на оккупированной Запорожской АЭС и ядерного заражения огромной территории заставит Украину и Запад пойти на принудительное соглашение по окончанию войны и разделу Украины по Днепру. Но Путину и его друзьям на Западе надо понимать, что Украина не пойдет на такие уступки под угрозой ядерного шантажа.

Это очень опасный план Путина, загнанного в "пятый угол" своей военной авантюры против Украины и яростной экономической борьбы с Западом. Оказывается, что острый дефицит времени и военно-политических ресурсов толкает Путина на использование ядерного шантажа и планирование ядерный авантюры, угрожающей всему миру. Сейчас он мечется между обиженным его агрессивной экономической политикой Западом (газовый шантаж+ санкции) и равнодушным Китаем.

Но планы Путина и российской военщины по организации ядерной провокации в центре Украины в зоне Запорожской АЭС не реализуются, поскольку любая попытка его осуществления мгновенно расширит зону военных действий на огромную территорию, включая страны Восточной Европы и Беларусь, Украину и Россию.

А главное, что надо осознать и запомнить в Кремле, — что любая ядерная провокация против Украины, сделает беззащитными и опасными для России все АЭС и крупнейшие нефтехимические предприятия России. Российско-украинская война при этом станет непредсказуемой и неуправляемой ни для его участников, ни для остального мира.

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