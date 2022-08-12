Червона лінія Путіна. Чому Росія не підриватиме Запорізьку АЕС

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Кремлівське керівництво — Путін і його оточення — ухвалило рішення відмовитися від тактичного ракетно-ядерного удару у відповідь на розширення бойових дій ЗСУ на Крим і Білорусь. Інакше це підтвердить загальні підозри в Європі та Росії, що Кремль не здатний захистити своє населення та організувати безпечний тил для своїх військ і ракет.

Тепер, у відповідь на перманентні російські ракетні обстріли нашої країни, з боку України слідуватимуть асиметричні ефективні бойові операції ЗСУ на всю глибину доступної ворожої території.

Тому зараз у Кремлі замість демонстративного "покарання", негайної "відповіді" за порушення Україною міфічної "червоної лінії" повним ходом триває підготовка до іншого злочину — страшної ядерної провокації в зоні Запорізької АЕС.

При цьому Росія використала всі свої міжнародні ресурси, враховуючи МАГАТЕ та Радбез ООН, щоб довести світові, що саме Україна хоче сама себе підірвати та заразити весь світ ядерною хмарою.

На думку Кремля, з одного боку, ця провокація буде відповіддю Росії на удари по військових об'єктах у Криму та Білорусі. А з іншого — організація російською армією вибуху на окупованій Запорізькій АЕС та ядерного зараження величезної території змусить Україну та Захід піти на примусову угоду щодо закінчення війни та поділу України по Дніпру. Але Путіну та його друзям на Заході треба розуміти, що Україна не піде на такі поступки під загрозою ядерного шантажу.

Це дуже небезпечний план Путіна, загнаного в "п'ятий кут" своєї військової авантюри проти України та запеклої економічної боротьби із Заходом. Виявляється, що гострий дефіцит часу та військово-політичних ресурсів штовхає Путіна на використання ядерного шантажу та планування ядерної авантюри, яка загрожує всьому світу. Зараз він кидається між скривдженим його агресивною економічною політикою Заходом (газовий шантаж + санкції) та байдужим Китаєм.

Але плани Путіна та російської воєнщини з організації ядерної провокації в центрі України в зоні Запорізької АЕС не реалізуються, оскільки будь-яка спроба його здійснення миттєво розширить зону воєнних дій на величезну територію, враховуючи країни Східної Європи та Білорусі, України та Росії.

А головне, що треба усвідомити та запам'ятати у Кремлі, — що будь-яка ядерна провокація проти України зробить беззахисними та небезпечними для Росії всі АЕС та найбільші нафтохімічні підприємства Росії. Російсько-українська війна при цьому стане непередбачуваною і некерованою ні для його учасників, ні для решти світу.

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