Комплекс неполноценности США: почему Трамп начал угрожать Кубе после операции в Венесуэле

Куба — это не приз после Венесуэлы, а исторический комплекс неполноценности США.

После Карибского кризиса 1962 года, который поставил мир на грань ядерной войны, США на многие десятилетия пришлось смириться с сосуществованием советского форпоста в Латинской Америки – Кубы Фиделя Кастро. Благодаря Кубе, левая, марксистская идеология регулярно появлялась и побеждала в разных странах Латинской Америки. США ничего не смогли сделать. Поэтому зачистка от российского и китайского влияния стран Западного полушария — важная часть американской внешней политики. Кстати, все началось год назад с зачистки от китайцев Панамского канала и закончилось принуждением Мадуро к поездке в США на свой суд.

То, что до сих пор США не сумели овладеть Кубой — это не сила, а слабость Америки. 50 лет подряд США терпели, когда мощный альянс колумбийских мафии и кубинской инфраструктуры "поили" Америку потоком наркотиков. И США ничего не могли радикально сделать.

Сейчас дело не в том, что на Кубе нет нефти и Фиделя Кастро, а в том, что она рядом с Флоридой.

Наконец, не будем забывать, что впервые в истории США главой Госдепа назначен ярый консервативный американец кубинского происхождения — Рубио.

