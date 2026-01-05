Черная метка черным золотом: что на самом деле показывает Путину Трамп своей операцией в Венесуэле

Комментируя сногсшибательно-феерическую операцию США в Венесуэле президент Зеленский недвусмысленно намекнул, что аналогичным образом Вашингтон может поступить и с Путиным. Действительно ли может, и что в целом продемонстрировала Киеву тактика Белого дома в Каракасе, выяснял Фокус.

Владимир Зеленский считает, что Соединенные Штаты в Венесуэле показали ориентир того, каким образом следует действовать с диктаторами. "Ну что я могу сказать. Если с диктаторами можно вести себя вот так, то США знают, что им делать дальше", — сказал глава государства, воздержавшись при этом от прямого упоминания о России и Путине, хотя сам контекст наглядно демонстрирует, что речь шла именно об этом.

Тем временем в европейских столицах прокомментировали без преувеличения молниеносную операцию США в Венесуэле с захватом президента Николаса Мадуро и его жены.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул, что венесуэльцы наконец "избавились от диктатуры Мадуро и могут только радоваться по этому поводу", поскольку тот узурпировал власть и подавлял фундаментальные свободы.

Відео дня

Зато канцлер Германии Фридрих Мерц, акцентировав, что безусловным позитивом для Венесуэлы является конец правления Мадуро, напомнил при этом о важности международного права: "Мадуро довел свою страну до руины. Последние выборы были сфальсифицированы. Как и многие страны, мы не признавали его президентства... Юридическая оценка интервенции США — довольно сложный вопрос, который требует тщательного анализа".

В свою очередь глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что, несмотря на противоречивый характер операции США, она видит основания говорить о ее легитимности.

"Италия, как и ключевые международные партнеры, никогда не признавала самопровозглашенной победы Мадуро на выборах и осуждала репрессии тамошнего режима. Но итальянское правительство считает, что внешнее военное вмешательство не должно быть методом свержения тоталитарных режимов. В то же время наше правительство считает интервенцию оборонительного характера, направленную против гибридных атак на собственную безопасность, легитимной — как в случае государственных субъектов, способствующих наркоторговле", — констатировала премьер Италии. А вот ее британский коллега Кир Стармер отметил, что официальный Лондон давно считал Мадуро нелегитимным лидером и "не оплакивает" его режим. "Мы стремимся к безопасному и мирному переходу власти к легитимному правительству, которое будет отражать стремление венесуэльского народа", — добавил он.

Напомним, утром в субботу, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прозвучала серия громких взрывов, после чего в стране было введено чрезвычайное положение из-за "чрезвычайно серьезной военной агрессии, осуществленной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки". Несколько позже Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его жена были захвачены и вывезены в США.

Заставит ли Путина ценовая нефтяная волна остановить войну в Украине

Комментируя Фокусу громкую во всех смыслах операцию США в Венесуэле, ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус отмечает: "Хочу напомнить, что когда Трамп вернулся в Белый дом, то говорил, что хочет снизить мировые цены на нефть, а для России — это крайне болезненный вопрос, поскольку история Советского Союза собственно и завершилась из-за падения цен на черное золото. Так вот, учитывая последние события в Венесуэле, я считаю, что в данном контексте нужно делать три вещи. Первая — это то, что говорил Трамп: "Drill, baby, drill!" ("Бури,детка, бури!" — Фокус). Второе — нефтяная и не только нормализация с саудитами, а третье — возвращение после сноса режима Мадуро американских нефтесервисных компаний в Венесуэлу. И если "Drill, baby, drill!" заявлялось, но не очень реализуется, то с саудитами нормализация есть, а режим Мадуро снесен. Это уже безусловный прогресс".

С точки зрения экономики, отмечает Иван Ус, возвращение в Венесуэлу американских кампаний, это плюс, а вот если анализировать ситуацию под исключительно политической призмой, то имеют место определенные завуалированные месседжи: "Нынешняя венесуэльская история — это, среди прочего, сигнал Путину о том, что распространенное мнение о пассивной геополитической роли США является ошибочным. Формально сейчас речь идет о другом континенте и общеизвестной доктрине Монро. Впрочем, если говорить в целом, то давайте вспомним удары США по Ирану и Нигерии. Это также демонстрация того, что США готовы применять силу в полушарии, в которое, согласно их стратегии безопасности они вроде бы не вмешиваются. Поэтому для России перипетии по-венесуэльски — это плохая новость, прежде всего в смысле готовности Штатов "минусовать" диктаторов".

На данном этапе Россия, акцентирует эксперт, будет снижать градус критики в отношении операции США в Венесуэле, с тем, чтобы "не дразнить лишний раз Трампа". "В Кремле понимают, что слишком жесткая риторика в отношении Белого дома может в конце концов привести к предоставлению Украине если не "Томагавков", то другого, не менее эффективного оружия", — говорит Иван Ус.

Отвечая на вопрос о том, каким образом события в Венесуэле могут повлиять на мирно-переговорный процесс по Украине, аналитик констатировал: "Существует определенная конспирологическая версия, что когда США начинали последнюю переговорную волну по российско-украинской войне, это на самом деле была операция прикрытия, мол, Штаты готовят против Венесуэлы удар и чтобы никто об этом не думал, максимально повышался градус на нашем направлении, который почти достиг апогея под занавес 2025-го. Если это действительно так, то в дальнейшем шаги Америки должны быть также тщательно просчитаны".

В любом случае, подчеркивает Иван Ус, "какими бы ни были очевидные и завуалированные политические американские "серпантины", нефть марки Brent по $40 за баррель, а не по 60, как сейчас — "это то, что может заставить Путина реально говорить о мире, а не заниматься имитацией". "В России сейчас понимают, что в случае такого нефтяного расклада на кону будет стоять уже не вопрос войны с Украиной, а собственно выживание самой РФ", — заключает эксперт.

Каким есть и будет венесуэльское эхо в российско-украинской войне

В то же время исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Венесуэльская операция США, по моему убеждению, не была прямой демонстрацией мышц Путину, хотя Дональд Трамп не удержался от того, чтобы не вспомнить бездарную кремлевскую "СВО" на фоне своей быстрой военной кампании. В целом, сейчас все будет зависеть от того, удастся ли удержать власть в Венесуэле тем людям, которые согласились сотрудничать с Соединенными Штатами, в том числе по возвращению нефтяных месторождений США, потому что пока блокада не снята и Вашингтон не дает новому правительству, как говорится, вдохнуть полной грудью".

Подчеркнув, что Венесуэла была чрезвычайно важным звеном для РФ в плане обхода западных санкций, политолог добавил: "Россия, применяя определенные схемы, использовала венесуэльскую нефть для того, чтобы продавать на рынках третьих стран свою. В общем, Москва вложила в Венесуэлу около $17 млрд, параллельно поставляя туда оружие. Но, как видим, все это не сработало и история, думаю, будет иметь продолжение. В частности, я имею в виду американские аппетиты в отношении Кубы. Это очень интересно, поскольку госсекретарь США Марко Рубио — кубинец по происхождению и это для него имеет личный и в определенной степени сакральный характер, потому что для кубинцев, которые были вынуждены эмигрировать в Соединенные Штаты, данный вопрос был и остается очень острым".

По убеждению Александра Леонова, ключевым риском для Украины в контексте венесуэльской операции США является то, что у Дональда Трампа может возникнуть головокружение от успеха, поддавшись которому он может пойти на "непродуманные и рискованные авантюры". Но сейчас Соединенные Штаты, резюмирует аналитик, своими действиями в Венесуэле "разбудили" два страха Путина: боязнь международных путешествий и беспокойство массовых бунтов внутри РФ, звоночком для которых являются нынешние иранские протесты. В целом эксперт не исключает, что США в конце концов включат зеленый свет китайским инвестициям в Венесуэлу в случае, если Пекин поможет реально, а не декларативно надавить на Россию о прекращении войны в Украине.