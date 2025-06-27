"Убытки большие и серьезные": Иран признал, что США значительно повредили его ядерные объекты
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сделал заявление относительно ударов США по ядерным объектам. По его словам, атака нанесла "большой и серьезный" ущерб.
Арахчи сделал заявление в то время, когда страна приближается к одобрению законопроекта, который приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, надзорным органом Организации Объединенных Наций в сфере ядерной энергетики, пишет CNN.
"Я должен сказать, что ущерб большой и серьезный, но должны ли инспекторы МАГАТЭ приехать и быть полностью проинформированными — это решение, которое должно быть принято в соответствии с законом парламента", — сказал Арагчи в телевизионном интервью иранскому государственному новостному каналу IRINN в четверг.
"По моему мнению, это решение должен принять Высший совет национальной безопасности (ВСНБ)", — добавил Арагчи.
Напомним, 26 июня Financial Times сообщали, что ранние разведданные показывают, что уран Ирана в основном нетронутый. А Тегерану удалось переместить большую часть своих запасов в безопасное место.
Фокус также писал, что украинский офицер Евгений Сасько рассказал о семи выводах из операции США против Ирана. Она ему кажется образцовой.
24 июня в Иране объявили о победе над Израилем. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что "твердый и скоординированный военный ответ" Исламской Республики в конце концов заставил противника — и его региональных и западных сторонников — в одностороннем порядке прекратить свои наступательные операции.