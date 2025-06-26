Удары США не уничтожили запасы обогащенного урана в Иране, — FT

Ранние разведданные показывают, что уран Ирана в основном нетронут. А Тегерану удалось переместить большую часть своих запасов в безопасное место.

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Иранские запасы урана, а это около 408 кг, обогащенного близко к оружейному уровню, не были сосредоточены в Фордо, одном из двух его основных объектов обогащения, во время атаки США на прошлых выходных. Так что бомбардировка ядерных объектов Ирана этим запаса не слишком повредила, пишет Financial Times.

Результаты ставят под сомнение утверждение президента США Дональда Трампа о том, что бомбардировка "уничтожила" ядерную программу Ирана.

Грузовики вывезли что-то с ядерного объекта Фордо в Иране Фото: MAXAR

Явно ссылаясь на Фордо, Трамп написал на своей платформе Truth Social в четверг: "Ничего не было вывезено с объекта. Это заняло бы слишком много времени, было бы слишком опасно, и было бы очень тяжело и трудно перемещать!"

Пост Дональда Трампа в котором он утверждает, что с "объекта" ничего не вывозили Фото: Скриншот

При этом спутниковые снимки показывают, что с Фордо выехали 16 грузовиков и они могли перевозить обогащенный уран.

Отмечается, что правительства ЕС все еще ждут полного отчета разведки о масштабах ущерба Фордо, который был построен глубоко под горой недалеко от священного города Кум, и что один первоначальный отчет предполагал "значительные повреждения, но не полное структурное разрушение".

Иранские официальные лица предположили, что запас обогащенного урана был перемещен до бомбардировки завода США, которая произошла после нескольких дней израильских атак.

Израильская комиссия по атомной энергии на этой неделе заявила, что, по ее оценкам, удары США и Израиля "отбросили способность Ирана разрабатывать ядерное оружие на много лет".

Но эксперты предупреждают, что если Тегеран сохранит свой запас обогащенного урана и разместит передовые центрифуги в скрытых местах, у него все еще может быть возможность производить расщепляющийся материал, необходимый для создания ядерного оружия.

Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, заявил французскому радио в четверг, что ядерная программа Ирана "понесла огромный ущерб", хотя он сказал, что заявления о ее полном уничтожении были преувеличены.

Фордо был основным местом для обогащения урана до 60-процентной чистоты, что на небольшой шаг дальше от оружейного уровня. Эксперты заявили, что 408 кг запаса урана, обогащенного до 60 процентов, хранились в Фордо, Натанзе и Исфахане до того, как Израиль атаковал Иран 13 июня. Общий запас обогащенного урана Ирана составлял более 8400 кг, но большая его часть была обогащена до низких уровней.

Фордо - ядерный объект в Иране - до бомбардировки Фото: MAXAR

Спутниковые снимки Фордо после бомбардировки в воскресенье показывают входы в туннели, по-видимому, засыпанные землей, и отверстия, которые могут быть точками входа для 30 000-фунтовых высокоточных противобункерных ракет США. Подъездные пути также выглядят поврежденными.

Ядерный объект Фордо после бомбардировки США Фото: скриншот

Напомним, в Иране объявили о победе над Израилем. Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что "твердый и скоординированный военный ответ" Исламской Республики в итоге вынудил противника — и его региональных и западных сторонников — в одностороннем порядке прекратить свои наступательные операции.

А тем временем, военные эксперты считают, что бомбардировка Ирана только убедила лидера КНДР Ким Чен Ына, что он все делает правильно: ядерное оружие необходимо Северной Корее для выживания режима.