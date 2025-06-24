Радиоактивная тайна: Иран вывез обогащенный уран в неизвестном направлении (видео)

400 кг обогащенного урана вывезли на 16 грузовиках с объекта Фордо, считают некоторые эксперты. И если это так, то сейчас уран находится в неизвестном месте и никто не знает, что официальный Тегеран решит с ним делать.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские "бункерные" бомбы уничтожили ядерные объекты Ирана и лишили Исламскую Республику возможности создать бомбу. Но подтверждения этому нет, как и уверенности в том, что у Ирана больше нет возможности создать бомбу, пишет Daily Mail.

С Фордо вывезли что-то в 16 грузовиках

На спутниковых снимках, опубликованных американским оборонным подрядчиком Maxar Technologies, видно, как 19 июня, за три дня до операции "Полуночный молот", из иранского ядерного объекта в Фордо выезжают 16 грузовиков.

В мае Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), орган надзора ООН по ядерной безопасности, сообщило, что Иран накопил более 400 килограммов урана, обогащенного до 60%. Этого уже достаточно для создания атомного оружия, подобного тому, которое уничтожило Хиросиму и Нагасаки. И именно этот уран могли вывезти в неизвестном направлении.

Куда Иран переместил свой обогащенный уран

Такие бомбы слишком тяжелы и громоздки для эффективного развертывания Ираном. Но достижение 90% обогащения, необходимого для производства современных ядерных устройств, достаточно маленьких и легких, чтобы их можно было установить на любую из огромного арсенала ракет Тегерана, может занять всего несколько недель.

Насколько известно, этот обогащенный уран по-прежнему надежно спрятан, неуязвим для американских и израильских бомб, не говоря уже о тоннах урана, обогащенного до уровня ниже 60%, но все еще намного превосходящего 3–5%, необходимые для использования в гражданской энергетике.

У Ирана все еще есть обогащенный уран и никто не знает, где он Фото: Википедия

В настоящее время невозможно сказать, была ли операция Трампа "Полуночный молот" столь эффективной, как утверждает президент США, особенно на заводе по обогащению топлива в Фордо, где обогатительные центрифуги скрыты под 90 метрами камня и бетона.

Существуют опасения, что в Тегеране могут быть еще несколько секретных объектов, о которых не знают израильский "Моссад" и ЦРУ.

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана, утверждает, что переместил запасы урана страны в секретное место. Это мнение разделяют и сотрудники израильской разведки.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что его группа инспекторов ООН видела уран примерно за неделю до нападения Израиля на Иран. Гросси сказал, что запасы, которые видели инспекторы МАГАТЭ, хранились в специальных контейнерах, достаточно маленьких, чтобы поместиться в багажниках примерно 10 автомобилей. Он также сказал, что, по его мнению, материал был перемещен.

Теперь никто за пределами Ирана точно не знает, где находятся его запасы урана и куда уехали 16 грузовиков.

Грузовики у объекта Фордо Фото: MAXAR

Запасы обогащенного урана могут храниться в сети туннелей и пещер Ирана, доставляться на базы Корпуса стражей исламской революции Ирана или прятаться на гражданских объектах, таких как университеты и исследовательские центры или даже телекоммуникационные компании.

Аналитики в целом сходятся во мнении, что никакие бомбардировки не смогут полностью искоренить ядерную программу Ирана, и отмечают, что американская и израильская кампании могут иметь противоположный эффект.

Доктор Андреас Бем, эксперт по Ближнему Востоку, считает, что после опыта Украины, Ливии, а теперь и Ирана, с одной стороны, и Северной Кореи, с другой, не может быть иного вывода, кроме того, что только обладание ядерным оружием обеспечивает защиту от нападения.

"Для этого или любого последующего иранского режима путь переговоров больше не является вариантом. Теперь он будет еще более решительно работать над получением ядерной бомбы", уверен он.

Некоторые западные лидеры, похоже, разделяют эту точку зрения. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его мнению, существует "возросший" риск того, что Иран попытается тайно обогащать уран после американо-израильских атак.

Сможет ли Иран все еще обогащать свой уран

Хотя обогащенный уран легко хранить и транспортировать, центрифуги, необходимые для его обогащения, очень чувствительны и их чрезвычайно сложно перемещать.

400 кг обогащенного урана могли вывезти куда угодно Фото: al jazeera

Глава МАГАТЭ Гросси полагает, что центрифуги на объекте в Натанзе — более крупном предприятии, гораздо менее защищенном, чем Фордо — вероятно, были уничтожены. Доступ в Фордо затруднен.

Но у Ирана могут быть другие объекты, которые скрыты и остаются секретными.

Такая перспектива не является невероятной: и Пакистан, и Северная Корея тайно разработали ядерную бомбу, очевидно, находясь под пристальным наблюдением США.

США бомбили ядерный объект Фордо, но неясно, насколько успешно Фото: MAXAR

С 2022 года Тегеран также строит еще один объект недалеко от Натанза под так называемой "горой Кирка", которая, как говорят, залегает еще глубже, чем Фордо. И самый невероятный сценарий: иранский уран может попасть в КНДР.

Несмотря на резкое осуждение военных действий США и Израиля, ключевые союзники Ирана — Россия, Китай и Северная Корея — до сих пор призывают к сдержанности и дипломатии. Никто из них не предложил Тегерану военную поддержку.

Однако бывший посол США в ООН Джон Болтон заявил, что Северная Корея уже играет скрытую роль в ядерных амбициях Ирана.

"Больше всего меня беспокоит то, что части ядерной программы Ирана находятся под горой в Северной Корее", — заявил он.

В 2021 году ныне не существующая группа экспертов ООН сообщила, что две страны возобновили сотрудничество по проектам создания ракет большой дальности, включая передачу чувствительных компонентов.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое должно начаться в течение следующих суток и должно стать "постоянным".

При этом через считанные часы обстрелы Израиля возобновились.