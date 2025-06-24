"Прекращение 12-дневной войны: Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились прекратить огонь

Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня, которое должно начаться в течение следующих суток и должно стать "постоянным"

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Первым прекратить огонь должен Иран, а через 12 часов то же самое должен сделать и Израиль, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Поздравляю всех! Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня", — написал Трамп.

Он уточнил, что оно должно начаться примерно через 6 часов после того, как обе страны завершат свои последние миссии.

Прекращение огня продлится 12 часов, после чего война будет считаться законченной.

"Официально Иран начнет прекращение огня, а на 12 часов Израиль начнет прекращение огня, а на 24 часа весь мир будет приветствовать официальное прекращение 12-дневной войны", — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что во время остановки огня каждая из сторон будет оставаться мирной и уважительной.

"Предполагая, что все будет работать так, как должно, а так и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что они проявили выносливость, мужество и ум, чтобы закончить то, что следует назвать "12-дневной войной", — подчеркнул Трамп.

По его словам, эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь Ближний Восток, "но этого не произошло и никогда не произойдет".

Пост Трампа Фото: скриншот

Напомним, 23 июня Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке.

Фокус также писал о том, что США ударили по ядерным объектам Ирана.