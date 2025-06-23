Иран атаковал базы США в Катаре и Ираке: что известно (видео)

США отслеживают несколько ракет, выпущенных из Ирана по американским военным объектам в Катаре и Ираке. Уже известно, что целью в Катаре стала военная база Аль-Удейд. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке, которую в мае посещал Дональд Трамп.

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По словам представителя Белого дома, министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн находятся в Ситуационной комнате, пишет CNN.

Иран запустил ракеты по Катару

Ранее высокопоставленный чиновник заявил, что Белый дом и представители Министерства обороны отслеживают потенциальные угрозы атак на авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Президент Дональд Трамп посетил базу в прошлом месяце, став первым главнокомандующим, посетившим ее с 2003 года. Это крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке.

"Ни один визит в Персидский залив не будет полным без остановки и чествования людей, которые обеспечивают безопасность, силу и свободу Америки", — заявил Трамп военным на базе 17 мая.

О том, что Иран начал операцию против американской базы в Катаре, сообщает государственное телевидение Ирана, назвав эту операцию "О Абу Абдулла", что означает "Благословение победы".

В Иране сообщили, что атака на Катар - это военная операция "Башар Аль-Фатх"

Американские официальные лица готовились к вероятности того, что Иран может нанести удар по американским объектам после бомбардировки ядерных объектов в Фордо, Исфахане и Натанзе.

Сотрудники посольств США в Катаре и Бахрейне сей час находятся в состоянии "пригнись и укройся", По словам источников, защитная мера принимается при поступлении уведомления о неминуемой опасности.

Министерство иностранных дел Катара уже заявило, что "решительно осуждает" нападение на авиабазу Аль-Удейд Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"Мы считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы подтверждаем, что Государство Катар оставляет за собой право на прямой ответ, пропорциональный характеру и масштабу этого вопиющего нападения и в соответствии с международным правом. Мы уверены, что катарские средства ПВО предотвратили нападение и успешно перехватили иранские ракеты", — сообщили в МИД Катара, отметив, что база была заранее эвакуирована.

Министерство обороны Катара заявило, что его средства ПВО "успешно" отразили ракетную атаку, нацеленную на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, добавив, что в результате атаки никто не погиб и не пострадал. При этом в Иране заявили, что атака была успешной.

Ранее Иран атаковал военную базу в Сирии. Официальной информации не поступало.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие военные базы США на Ближнем Востоке обещал атаковать Иран.