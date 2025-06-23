Іран атакував бази США в Катарі та Іраку: що відомо (відео)

США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану по американських військових об'єктах у Катарі та Іраку. Уже відомо, що метою в Катарі стала військова база Аль-Удейд. Це найбільша військова база США на Близькому Сході, яку в травні відвідував Дональд Трамп.

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За словами представника Білого дому, міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у Ситуаційній кімнаті, пише CNN.

Іран запустив ракети по Катару

Раніше високопоставлений чиновник заявив, що Білий дім і представники Міністерства оборони відстежують потенційні загрози атак на авіабазу Аль-Удейд у Катарі. Президент Дональд Трамп відвідав базу минулого місяця, ставши першим головнокомандувачем, який відвідав її з 2003 року. Це найбільша військова база США на Близькому Сході.

"Жоден візит до Перської затоки не буде повним без зупинки і вшанування людей, які гарантують безпеку, силу і свободу Америки", — заявив Трамп військовим на базі 17 травня.

Про те, що Іран почав операцію проти американської бази в Катарі, повідомляє державне телебачення Ірану, назвавши цю операцію "О Абу Абдулла", що означає "Благословення перемоги".

В Ірані повідомили, що атака на Катар — це військова операція "Башар Аль-Фатх"

Американські офіційні особи готувалися до ймовірності того, що Іран може завдати удару по американських об'єктах після бомбардування ядерних об'єктів у Фордо, Ісфахані та Натанзі.

Співробітники посольств США в Катарі та Бахрейні наразі перебувають у стані "пригнися і сховайся", За словами джерел, захисного заходу вживають у разі надходження повідомлення про неминучу небезпеку.

Міністерство закордонних справ Катару вже заявило, що "рішуче засуджує" напад на авіабазу Аль-Удейд Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

"Ми вважаємо це кричущим порушенням суверенітету і повітряного простору Катару, а також міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтверджуємо, що Держава Катар залишає за собою право на пряму відповідь, пропорційну характеру і масштабу цього кричущого нападу і відповідно до міжнародного права. Ми впевнені, що катарські засоби ППО запобігли нападу й успішно перехопили іранські ракети", — повідомили в МЗС Катару, зазначивши, що база була заздалегідь евакуйована.

Міністерство оборони Катару заявило, що його засоби ППО "успішно" відбили ракетну атаку, націлену на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, додавши, що внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. При цьому в Ірані заявили, що атака була успішною.

Раніше Іран атакував військову базу в Сирії. Офіційної інформації не надходило.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які військові бази США на Близькому Сході обіцяв атакувати Іран.