Іран атакував бази США в Катарі та Іраку: що відомо (відео)
США відстежують кілька ракет, випущених з Ірану по американських військових об'єктах у Катарі та Іраку. Уже відомо, що метою в Катарі стала військова база Аль-Удейд. Це найбільша військова база США на Близькому Сході, яку в травні відвідував Дональд Трамп.
За словами представника Білого дому, міністр оборони Піт Гегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн перебувають у Ситуаційній кімнаті, пише CNN.
Раніше високопоставлений чиновник заявив, що Білий дім і представники Міністерства оборони відстежують потенційні загрози атак на авіабазу Аль-Удейд у Катарі. Президент Дональд Трамп відвідав базу минулого місяця, ставши першим головнокомандувачем, який відвідав її з 2003 року. Це найбільша військова база США на Близькому Сході.
"Жоден візит до Перської затоки не буде повним без зупинки і вшанування людей, які гарантують безпеку, силу і свободу Америки", — заявив Трамп військовим на базі 17 травня.
Про те, що Іран почав операцію проти американської бази в Катарі, повідомляє державне телебачення Ірану, назвавши цю операцію "О Абу Абдулла", що означає "Благословення перемоги".
Американські офіційні особи готувалися до ймовірності того, що Іран може завдати удару по американських об'єктах після бомбардування ядерних об'єктів у Фордо, Ісфахані та Натанзі.
Співробітники посольств США в Катарі та Бахрейні наразі перебувають у стані "пригнися і сховайся", За словами джерел, захисного заходу вживають у разі надходження повідомлення про неминучу небезпеку.
Міністерство закордонних справ Катару вже заявило, що "рішуче засуджує" напад на авіабазу Аль-Удейд Корпусу вартових ісламської революції Ірану.
"Ми вважаємо це кричущим порушенням суверенітету і повітряного простору Катару, а також міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй. Ми підтверджуємо, що Держава Катар залишає за собою право на пряму відповідь, пропорційну характеру і масштабу цього кричущого нападу і відповідно до міжнародного права. Ми впевнені, що катарські засоби ППО запобігли нападу й успішно перехопили іранські ракети", — повідомили в МЗС Катару, зазначивши, що база була заздалегідь евакуйована.
Міністерство оборони Катару заявило, що його засоби ППО "успішно" відбили ракетну атаку, націлену на авіабазу Аль-Удейд у Катарі, додавши, що внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав. При цьому в Ірані заявили, що атака була успішною.
Раніше Іран атакував військову базу в Сирії. Офіційної інформації не надходило.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які військові бази США на Близькому Сході обіцяв атакувати Іран.