Війни США з Іраном не уникнути: хто постраждає, а хто переможе, якщо Трамп почне атаку

Трамп заявляє, що Ірану загрожують "небувалі" бомбардування, а в Тегерані обіцяють вдарити по всіх військових базах США в регіоні і навіть по острову Дієго-Гарсія в Індійському океані, де Штати ховають свої літаки-невидимки. Чому війна проти Ірану не буде легкою, як вважає Дональд Трамп, — Фокус вивчив думки світових ЗМІ.

Related video

Дональд Трамп заявив, що США проведуть прямі переговори з Іраном цієї суботи, 12 квітня, і попередив Тегеран, що він опиниться у "великій небезпеці", якщо переговори проваляться. А тим часом біля берегів Ірану скоро буде два американські авіаносці: туди з Індійського океану вирушив ще й USS Carl Vinson, який приєднається до авіаносця USS Harry S. Truman.

Фокус постарався розібратися, наскільки руйнівною буде війна США проти Ірану і що отримає переможець.

За оцінками американської розвідки, війна між Іраном і США, ймовірно, відбудеться ще в першій половині 2025 року. І, з огляду на обіцянки Дональда Трампа та офіційного Тегерана, "у вогні" опиниться весь близькосхідний регіон. Напруженість між США та Іраном зростає без будь-яких ознак переговорів щодо ядерної програми Ірану.

Дональд Трамп заявив: "Якщо вони не укладуть угоду, будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, подібних до яких вони ніколи раніше не бачили" Фото: Getty Images

Війна США з Іраном може початися в будь-який момент

Про те, що США збираються воювати з Іраном, президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю NBC News.

"Якщо вони не укладуть угоду, будуть бомбардування. Це будуть бомбардування, подібних до яких вони ніколи раніше не бачили", — сказав він. Він також пригрозив тим, що він назвав "вторинними митами" проти країн, які ведуть бізнес із Тегераном, а це, зокрема, Росія та Індія.

США, як і ЄС, упевнені, що Іран на пів шляху до створення ядерної зброї: істотно розширив виробництво високозбагаченого урану і явно недоговорює, коли стверджує, що це тільки для мирних цілей. Ядерна угода 2015 року між Іраном і світовими державами обмежила ядерний проєкт Ірану в обмін на пом'якшення економічних санкцій. Президент Дональд Трамп вивів США з угоди у 2018 році, і відтоді Іран ігнорує обмеження на збагачення урану.

Іранські ракети Фото: DW

Але в Європі бойовий запал Трампа не поділяють, бувши впевненими, що спершу потрібно спробувати домовитися.

"У разі невдачі воєнна конфронтація, мабуть, майже неминуча. Наша впевненість і наші переконання залишаються незмінними. Іран ніколи не повинен отримати ядерну зброю. Наш пріоритет — досягти угоди, яка перевіреним і довгостроковим способом обмежить іранську ядерну програму", — заявляв міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Трамп поставив Ірану крайній термін: до кінця травня Тегеран має демонтувати ключові компоненти своєї ядерної програми і знову прийняти інспекторів, висланих 2023 року. Якщо Іран відмовиться, підуть авіаудари. Але Іран вважає, що тільки їхні таємничі маніпуляції зі збагаченням урану і потенційне створення ядерної бомби — єдине, що стримує США. А тому відповів погрозами.

Аналітики стверджують, що війна між США та Іраном почнеться у 2025 році

"Якщо Америка або Ізраїль бомбитимуть Іран під ядерним приводом, Іран буде змушений перейти до виробництва атомної бомби", — заявив радник Алі Ларіджані, вкотре повторивши, що ядерна програма Ірану переслідує виключно мирні цілі.

Завод з перероблення урану в Ірані Фото: Иран.ру

Свою відповідь офіційний Тегеран відправив через Оман, заявивши, що його політика полягає в тому, щоб не вступати в прямі переговори зі Сполученими Штатами, доки Іран перебуває під "максимальним тиском і військовими погрозами". Іран навіть поскаржився в ООН на "нерозумні й агресивні" висловлювання президента США Дональда Трампа, назвавши їх "кричущим порушенням міжнародного права".

Президент Ірану Масуд Пезешкіан повторив, що непрямі переговори все ще можуть тривати.

А спікер іранського парламенту Мохаммад Калібаф висловився куди радикальніше: "Якщо американці нападуть на святість Ірану, весь регіон вибухне, як іскра на складі боєприпасів".

Який вигляд матиме війна Ірану та США

Швидше за все сутичка Вашингтона і Тегерана буде війною бомбардувань, винищувачів і безпілотників, а не наземною операцією.

Запуск іранських дронів Фото: iranwire.com

Командування ВПС США підтвердило, що розгорнуло контингент бомбардувальників-невидимок B-2 Spirit на Дієго-Гарсія, острівній базі ВМС в Індійському океані (недалеко від знаменитих Мальдівських островів). B-2 може нести найбільші протибункерні боєприпаси Пентагону, які, як вважається, здатні проникати в підземні ядерні об'єкти Ірану, а також високоточні боєприпаси і ядерну зброю.

Американські літаки на острові Дієго-Гарсія Фото: militarytimes.com

Але Іран заявив, що й острів Дієго-Гарсія та інші бази США також перебувають під прицілом.

"В американців 10 баз у регіоні, особливо навколо Ірану. Це означає, що вони сидять у скляному домі, а коли людина сидить у скляному домі, вона не кидає каміння в інших", — повідомив Амір Алі Хаджизаде, командувач аерокосмічного підрозділу Корпусу вартових ісламської революції.

Амір Алі Хаджизаде заявив, що США не варто "кидати каміння, сидячи в скляному будинку"

Небезпека в тому, що більшість баз США використовуються спільно, наприклад ВПС країн, у яких вони розміщені, а також арміями Великої Британії та Франції. І якщо Іран почне завдавати удари удари своїми ракетами і безпілотниками, то постраждають солдати й інших країн, що зробить війну США проти Ірану не тільки їхнім особистим конфліктом, який, до слова, тягнеться з 1970-х.

Політологи неодноразово намагалися з'ясувати, в чому суть протистояння Ірану і США, і скоріше за все, це повне небажання змінити стосунки на дипломатичному рівні. Іран спирається на свої національні та релігійні традиції і вважає, що кидає виклик зовнішнім гнобителям, головна з-поміж яких Америка. Тоді як Сполучені Штати сприймають Іран як терористичну загрозу і частину "вісі зла", як висловився Джордж Буш-молодший у 2002 році. Ці два наративи взаємодіють і підживлюють один одного.

Наскільки іранські безпілотники будуть ефективні — незрозуміло, імовірно, американські винищувачі встигнуть їх збити на підльотах до баз, але тут річ у кількості та стрімкості атаки. До того ж ніхто не знає, скільки дронів-камікадзе Тегеран може підняти в повітря одночасно.

Іранські дрони в підземному бункері Фото: zuma press

І завжди є небезпека терактів, і ніхто не знає, скільки етнічних іранців і мусульман-шиїтів, які їм співчувають, почнуть мститися після заклику з Тегерана, і де саме відбудуться теракти.

Що може стати цілями США в Ірані

Потенційно цілями США в Ірані можуть стати нафтопереробні заводи, порти, військові бази, стартові майданчики ракет і головне — центри збагачення урану у Фордо та Натанзі, що розташовані глибоко під землею під шарами скельної породи та бетону.

Центр збагачення урану у Фордо, Іран Фото: Скриншот

Цілями також могли б стати підземні бункери, які іранське телебачення нещодавно демонструвало в соцмережах.

Підземні бункери Ірану з ракетами, націленими на бази США

Але навіть найкращі розвідки Ізраїлю та США не можуть дати точної відповіді, наскільки ефективними будуть бомбардування і де саме розташована частина військових об'єктів. На картах 2024 року частину потенційних цілей вказано, але Іран явно побудував більше своїх таємних сховищ.

Цілями США в Ірані можуть стати нафтопереробні заводи, порти, військові бази, стартові майданчики ракет і головне — центри збагачення урану Фото: Фокус

Іран дав зрозуміти, що націлився на бази США

А тим часом ЗМІ Ірану опублікували докладний список тих самих баз, на які націлені їхні ракети, уточнивши, що "в Західній Азії розташовано понад 60 американських військових баз, гарнізонів або об'єктів спільного користування" і визначивши ключові цілі.

Іран згадав авіабазу Аль-Удейд (Катар), яка є найбільшою військовою базою США в Західній Азії та найважливішим вузлом для повітряних операцій в усьому регіоні, зокрема в Іраку та Сирії. Контингент — близько 10 тисяч солдатів армії США. Втім там розміщуються ВПС Катару і Великої Британії теж. Але що найважливіше, тут також розташовується передовий штаб Центрального командування США (CENTCOM), одного з одинадцяти об'єднаних бойових командувань Міністерства оборони США.

В Західній Азії розташовано понад 60 американських військових баз Фото: Фокус

Військово-повітряна база США на острові Дієго-Гарсія вже використовувалася американською авіацією під час нальотів на Афганістан та Ірак Фото: Фокус

Також у США є бази в ОАЕ; бази в Бахрейні, де розташована штаб-квартира Центрального командування Військово-морських сил США (NAVCENT) і П'ятого флоту США; бази на Кіпрі, в Йорданії та Кувейті, в Іраку і, звiсно, база на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані на архіпелазі Чагос.

База на острові Дієго-Гарсія в архіпелазі Чагос Фото: Asian Military Review

"Хоча ВМС США є грізним супротивником у наступальному й оборонному плані, у Перській затоці вони не можуть зрівнятися з колосальним арсеналом сучасних протикорабельних ракет Ірану", — ідеться в матеріалі, де окремо наголошується, що американські авіаносці більше не становлять загрози, як у перші роки існування Ісламської Республіки, а скоріше "є можливістю для дій у відповідь".

Дієго-Гарсія в матеріалі приділили особливу увагу, зазначивши, що Іран володіє достатнім озброєнням для атаки, наприклад, новими версіями ракети "Хорремшехр" середньої дальності і безпілотниками-камікадзе "Шахед-136Б" з дальністю польоту 4000 км.

"Також існує можливість запуску інших безпілотників і ракет, що мають дещо меншу дальність, ніж згадані, з різних військових кораблів", — скромно наголошується в статті, яка резюмується твердженням, що всі ці військові об'єкти США перебувають у зоні досяжності практично всіх іранських ракет і безпілотників у разі будь-якої "нерозважливої військової авантюри США проти Ісламської Республіки".

Чи буде взагалі війна США з Іраном

Частина аналітиків схиляється до того, що Дональду Трампу потрібна переможна війна, його власна "Буря в пустелі", яка впише його в аннали історії, і тому війни з Іраном не уникнути.

Але дехто впевнений, що адміністрація Білого дому може не захотіти вплутуватися в тривалий військовий конфлікт, який може ще більше підірвати економічну стабільність США. Тим паче на тлі торгівельної війни з тарифами, яку президент США оголосив усьому світу і навіть острову з пінгвінами.

Війни часом приводили до короткострокового економічного зростання, насамперед коштом військового виробництва. Однак це зростання часто обходиться дорого, оскільки війни призводять до величезних державних витрат, що збільшує державний борг, і в довгостроковій перспективі економічні та соціальні витрати несе американський народ.

І у Вашингтона, і у Тегерана є причини уникати прямого конфлікту: США побоюються економічних наслідків регіональної дестабілізації, тоді як Іран розуміє, що війна може загрожувати стабільності його уряду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що, почавши війну з Іраном, Дональд Трамп підставить під удар і Велику Британію. У Тегерані попередили, що під удар у відповідь можуть потрапити острови Чагос, що входять до складу Великої Британії в Індійському океані, де дислокуються і британські військовослужбовці.