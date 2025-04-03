Буде 4000 загиблих: Іран пригрозив США розбомбити базу в Індійському океані

Офіційний Тегеран заявив, що у нього достатньо зброї, щоб стерти з лиця землі базу США на острові Дієго-Гарсія. Теоретично, в Ірану достатньо зброї, щоб зруйнувати і сам стратегічний об'єкт та вбити майже 4000 американських солдатів.

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Про це повідомляє Daily Mail.

Підземні бункери Ірану з ракетами, націленими на бази США

Іран виступив із попередженням, що леденить душу, про те, що ключова військова база США і тисячі американських військовослужбовців можуть бути знищені, якщо президент США Дональд Трамп віддасть наказ завдати удару по Тегерану.

Агентство Defra Press, кероване іранськими збройними силами, у середу заявило, що в Ірану "безумовно достатньо зброї" для атак на віддалений острів Дієго-Гарсія в Індійському океані, де США нещодавно посилили військову присутність.

Острів Дієго-Гарсія на карті світу Фото: Скриншот

У доповіді міститься пряма загроза активам ВПС і ВМС США, оскільки стверджується, що 4000 американських солдатів, які розміщені там, наразяться на "ризик повного знищення" в разі нападу Америки на Іран.

Хоча офіційні оцінки вказують на те, що на базі в Дієго-Гарсія, найбільшому з островів архіпелагу Чагос, зазвичай розміщуються 400 військовослужбовців і 2000 цивільних підрядників, в Ірані наголошують, що наразі там значно більше військовослужбовців США.

Заяви Тегерана прозвучали на тлі того, що 3 квітня США розпочали нову серію авіаударів по проіранських цілях, готуючись, як повідомляється, до бомбардування ядерної програми Ірану.

Єменські хусити заявили, що під час нових ударів по контрольованій ними території загинули шестеро людей, включно з охоронцем на вишці зв'язку. Вони також заявили, що США завдали удару по водному проєкту, убивши чотирьох осіб, у районі Мансурія провінції Ходейда. Близько 17 ударів також завдали по Сааді, недалеко від кордону з Саудівською Аравією, і ще одна людина загинула в порту Рас-Іса в Ходейді.

США запускають ракети зі своїх есмінців і запускають винищувачі з авіаносця USS Harry Truman, що знаходиться неподалік.

В Ірані досить ясно змалювали, на що буде схожа атака у відповідь по об'єктах США: це як ракетна атака, так і запуск найсучасніших безпілотників Shahed-136, що мають дальність польоту 4000 км — достатньо, щоб досягти Дієго-Гарсії з Ірану. Однак швидкість безпілотників 185 км/год означає, що політ займе близько 20 годин — значний час для сил США, щоб перехопити їх.

Дрон Shahed-136 Фото: Міністерство оборони України

А ось балістичні ракети "Хорремшехр" та інша далекобійна зброя є більш небезпечною, проте ракетний арсенал Ірану був серйозно виснажений після ізраїльських авіаударів у квітні та жовтні 2024 року, а це означає, що Тегерану може бути складно провести тривалу атаку.

Іранські військові кораблі також можуть спробувати наблизитися до Дієго-Гарсії і почати ракетні та безпілотні атаки з Індійського океану, однак ці судна погано оснащені, щоб протистояти відповіді ВМС США. Також офіційний Тегеран зловісно заявив, що "кожен американський солдат стане індивідуальною мішенню", якщо США завдадуть удару по Ірану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Тегеран закриває повітряний простір, а також переводить усю армію в бойову готовність. "Іранські сили готові до будь-якого розвитку подій", — повідомили в Тегерані.