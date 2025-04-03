Будет 4000 погибших: Иран пригрозил США разбомбить базу в Индийском океане

Официальный Тегеран заявил, что у него достаточно оружия, чтобы стереть с лица земли базу США на острове Диего-Гарсия. Теоретически, у Ирана достаточно оружия, чтобы разрушить и сам стратегический объект и убить почти 4000 американских солдат.

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Об этом сообщает Daily Mail.

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Иран выступил с леденящим душу предупреждением о том, что ключевая военная база США и тысячи американских военнослужащих могут быть уничтожены, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ нанести удар по Тегерану.

Агентство Defra Press, управляемое иранскими вооруженными силами, в среду заявило, что у Ирана "безусловно достаточно оружия" для атак на отдаленный остров Диего-Гарсия в Индийском океане, где США недавно усилили военное присутствие.

Остров Диего-Гарсия на карте мира Фото: Скриншот

В докладе содержится прямая угроза активам ВВС и ВМС США, поскольку утверждается, что 4000 американских солдат, которые размещены там, подвергнутся "риску полного уничтожения" в случае нападения Америки на Иран.

Хотя официальные оценки указывают на то, что на базе в Диего-Гарсия, крупнейшем из островов архипелага Чагос, обычно размещаются 400 военнослужащих и 2000 гражданских подрядчиков, в Иране отмечают, что сейчас там куда больше военнослужащих США.

Заявления Тегерана прозвучали на фоне того, что 3 апреля США начали новую серию авиаударов по проиранским целям, готовясь, как сообщается, к бомбардировке ядерной программы Ирана.

Йеменские хуситы заявили, что в ходе новых ударов по контролируемой ими территории погибли шесть человек, включая охранника на вышке связи. Они также заявили, что США нанесли удар по водному проекту, убив четырех человек, в районе Мансурия провинции Ходейда. Около 17 ударов также нанесли по Сааде, недалеко от границы с Саудовской Аравией, и еще один человек погиб в порту Рас-Иса в Ходейде.

США запускают ракеты со своих эсминцев и запускают истребители с находящегося неподалеку авианосца USS Harry Truman.

В Иране достаточно ясно обрисовали на что будет похожа ответная атака по объектам США: это как ракетная атака, так и запуск самых современных беспилотников Shahed-136, имеющих дальность полета 4000 км — достаточно, чтобы достичь Диего-Гарсии из Ирана. Однако скорость беспилотников 185 км/ч означает, что полет займет около 20 часов — значительное время для сил США, чтобы перехватить их.

Дрон Shahed-136 Фото: Министерство обороны Украины

А вот баллистические ракеты "Хорремшехр" и другое дальнобойное оружие более опасно, однако ракетный арсенал Ирана был серьезно истощен после израильских авиаударов в апреле и октябре 2024 года, а это означает, что Тегерану может быть сложно провести длительную атаку.

Иранские военные корабли также могут попытаться приблизиться к Диего-Гарсии и начать ракетные и беспилотные атаки из Индийского океана, однако эти суда плохо оснащены, чтобы противостоять ответу ВМС США. Также официальный Тегеран зловеще заявил, что "каждый американский солдат станет индивидуальной мишенью", если США нанесут удар по Ирану.

Напомним, ранее стало известно, что Тегеран закрывает воздушное пространство, а также переводит всю армию в боевую готовность. "Иранские силы готовы к любому развитию событий", — сообщили в Тегеране.