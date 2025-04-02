Иран готовится к войне с США и закрывает воздушное пространство, — СМИ

Иран начал подготовку к войне с Соединенными Штатами Америки и закрывает свое воздушное пространство.

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Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правительство страны.

Отмечается, что Тегеран закрывает воздушное пространство, а также переводит всю армию в боевую готовность.

"Иранские силы готовы к любому развитию событий", — пишет издание.

Ранее издание The Guardian сообщило о возможном исчезновении Ирана до сентября. По словам источника в администрации США, если страна не избавится от своей ядерной программы, с ней "будет покончено".

30 марта американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану "невиданными ранее бомбардировками", если не удастся достичь соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

Напомним, что Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп готов отдать приказ на бомбардировку ядерных объектов Ирана. Удар может состояться через несколько недель, и его совместно реализуют американские и израильские военные.

21 марта Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с призывом атаковать Иран из-за угрозы национальной безопасности. Тем временем государственный телеканал Ирана показал подземную военную базу с тысячами ракет различных типов.