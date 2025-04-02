Іран готується до війни із США і закриває повітряний простір, — ЗМІ

Іран розпочав підготовку до війни зі Сполученими Штатами Америки і закриває свій повітряний простір.

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Про це повідомляє агентство Mehr із посиланням на уряд країни.

Зазначається, що Тегеран закриває повітряний простір, а також переводить всю армію у бойову готовність.

"Іранські сили готові до будь-якого розвитку подій", — пише видання.

Раніше видання The Guardian повідомило про можливе зникнення Ірану до вересня. За словами джерела в адміністрації США, якщо країна не позбавиться своєї ядерної програми, з нею "буде покінчено".

30 березня американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану "небаченими раніше бомбардуваннями", якщо не вдасться досягти угоди, в рамках якої Тегеран зобов'язується не розробляти ядерну зброю.

Нагадаємо, що Daily Mail повідомило, що президент США Дональд Трамп готовий віддати наказ на бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Удар може відбутись за кілька тижнів, і його спільно реалізують американські та ізраїльські військові.

21 березня Дональд Трамп звернувся до Конгресу США з закликом атакувати Іран через загрозу національній безпеці. Тим часом державний телеканал Ірану показав підземну військову базу з тисячами ракет різних типів.