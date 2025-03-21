Трамп закликав Сенат атакувати Іран: все через "загрозу національній безпеці", — ЗМІ

Паралельно ВПС США проводять масштабну розвідувальну діяльність на іранському напрямку. Також у Франції закликали своїх громадян негайно покинути Іран та утриматися від поїздок туди.

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Цими днями президент США Дональд Трамп написав листа із закликом до нових ядерних переговорів владі Ірану, супроводжуючи їх попередженнями про можливі військові дії у випадку, якщо лідери країни відмовляться від перемовин. Президент Ірану Масуд Пезешкіан відповів на ці погрози та заявив, що США не мають права віддавати накази країні. На тлі цього Трамп закликав Сенат вдарити по країні, як стало відомо 20 березня.

Президент США направив лист спікеру Палати представників і голові Сенату з обґрунтуванням можливого військового удару по Ірану. У ньому американський лідер посилається на резолюцію SJ.Res.106 і закон Public Law 107-40, що визначають Іран як загрозу для національної безпеки Сполучених Штатів.

Підставою для цього стала ядерна програма, яку розгортають в Ірані. Згадана резолюція та закон передбачають можливість військового втручання у випадку загроз зі сторони Ірану.

Паралельно ВПС США розгорнули масштабну розвідувальну діяльність поблизу Ірану. Її можна побачити за допомогою сайту flightradar24, який відстежує діяльність бортів у повітрі.

Скріншот | розвідувальна діяльність ВПС США Скріншот | розвідувальна діяльність ВПС США

Франція закликала громадян покинути Іран: що відомо

Тим часом у Франції закликали своїх громадян негайно покинути Іран через небезпеку раптових ув'язнень, однак офіційно заклики не пов'язують із пропозицією Трампа атакувати Іран. Речник Міністерства закордонних справ Крістоф Лемуан закликав громадян Франції також утриматися від поїздок до країни.

"Їм загрожує безпосередня небезпека бути арештованими та затриманими без мотивів або з єдиного мотиву, що вони громадяни Франції чи Європи", — зазначив він.

За інформацією джерел, такі заклики пролунали на тлі звільнення ув'язненого в Ірані громадянина Франції Олів'є Грондо. Чоловік пробув у місцевій в'язниці понад 880 днів та вийшов на волю.

Нагадаємо, 11 березня президент Ірану грубо відповів Трампу, зазначивши, що США можуть робити те, що хочуть, але не мають повноважень керувати чужою країною.

4 березня стало відомо, що Путін погодився стати посередником у переговорах між США та Іраном щодо ядерних програм. У Кремлі зауважили, що зроблять все можливе, аби допомогти розв'язати проблеми між країнами шляхом переговорів.