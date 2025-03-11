"Роби все, що хочеш": президент Ірану грубо відповів Трампу на його прохання про переговори

Днями президент США Дональд Трамп написав листа із закликом до нових ядерних переговорів владі Ірану, водночас попереджаючи про можливі військові дії, якщо Тегеран відмовиться.

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не буде вести переговори зі США, попри погрози. Про це пише AOL.

"Для нас неприйнятно, щоб вони (США) віддавали накази і погрожували. Я навіть не буду з вами вести переговори. Робіть, що завгодно", — цитують Пезешкіяна державні ЗМІ.

Незважаючи на свої зауваження, Пезешкіан не контролює зовнішню політику Ірану. Тут останнє слово має верховний лідер Алі Хаменеї. Раніше цього місяця Пезешкіан висловив особисту підтримку переговорів із США, але визнав, що переговори не відбудуться, доки Хаменеї виступає проти них.

Днями президент США Дональд Трамп заявив, що написав Хаменеї листа із закликом до нових ядерних переговорів, водночас попереджаючи про можливі військові дії, якщо Тегеран відмовиться.

Наступного дня Хаменеї відкинув те, що він назвав тактикою залякування, сказавши, не називаючи імені Трампа, що "наполягання" президента США на переговорах стосувалося не вирішення проблем, а нав’язування вимог США Ірану. Хаменеї сказав, що Іран не задовольнить ці вимоги.

"Деякі уряди-залякувальники – я справді не знаю більш відповідного терміну для деяких іноземних діячів і лідерів, ніж слово залякування – наполягають на переговорах. Їхні переговори спрямовані не на вирішення проблем, вони націлені на домінування", – сказав Хаменеї.

Тегеран заявив, що не буде вести переговори під "максимальним тиском".

Нагадаємо, що Трамп пропонував Путіну посередництво між США й Іраном під час розмови в лютому. Своєю чергою радник з нацбезпеки США Майкл Волц днями звинувачував Байдена у використанні Москви для перемовин з іранським режимом.