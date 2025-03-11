"Делай все, что хочешь": президент Ирана грубо ответил Трампу на его просьбу о переговорах

На днях президент США Дональд Трамп написал письмо с призывом к новым ядерным переговорам властям Ирана, одновременно предупреждая о возможных военных действиях, если Тегеран откажется.

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не будет вести переговоры с США, несмотря на угрозы. Об этом пишет AOL.

"Для нас неприемлемо, чтобы они (США) отдавали приказы и угрожали. Я даже не буду с вами вести переговоры. Делайте, что угодно", — цитируют Пезешкияна государственные СМИ.

Несмотря на свои замечания, Пезешкиан не контролирует внешнюю политику Ирана. Здесь последнее слово имеет верховный лидер Али Хаменеи. Ранее в этом месяце Пезешкиан выразил личную поддержку переговоров с США, но признал, что переговоры не состоятся, пока Хаменеи выступает против них.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что написал Хаменеи письмо с призывом к новым ядерным переговорам, одновременно предупреждая о возможных военных действиях, если Тегеран откажется.

На следующий день Хаменеи отверг то, что он назвал тактикой запугивания, сказав, не называя имени Трампа, что "настаивание" президента США на переговорах касалось не решения проблем, а навязывания требований США Ирану. Хаменеи сказал, что Иран не удовлетворит эти требования.

"Некоторые правительства-запугиватели — я действительно не знаю более подходящего термина для некоторых иностранных деятелей и лидеров, чем слово запугивание — настаивают на переговорах. Их переговоры направлены не на решение проблем, они нацелены на доминирование", — сказал Хаменеи.

Тегеран заявил, что не будет вести переговоры под "максимальным давлением".

Напомним, что Трамп предлагал Путину посредничество между США и Ираном во время разговора в феврале. В свою очередь советник по нацбезопасности США Майкл Уолц на днях обвинял Байдена в использовании Москвы для переговоров с иранским режимом.