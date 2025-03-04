По просьбе Трампа: Путин согласился помочь США в ядерных переговорах с Ираном, — Bloomberg

По словам инсайдеров, Трамп предлагал Путину посредничество между США и Ираном во время разговора в феврале. В свою очередь советник по нацбезопасности США Майк Уолтц на днях обвинял Байдена в использовании Москвы для переговоров с иранским режимом.

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Президент РФ Владимир Путин согласился помочь администрации президента США Дональда Трампа вести ядерные переговоры с Ираном. Американский лидер выразил такую заинтересованность в телефонном разговоре с Путиным 12 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных осведомленных лиц.

По словам журналистов, источники сообщили, что Кремль согласен помогать США в общении с Ираном по иранской ядерной программе и поддержке иранцами региональных антиамериканских прокси.

Трамп передал эту заинтересованность непосредственно Путину во время разговора в феврале, а высокопоставленные чиновники из его администрации обсудили это с российской делегацией во время встречи в Саудовской Аравии делегаций РФ и США, сообщили неназванные источники в Москве, знакомые с этим вопросом.

Белый дом не предоставил журналистам официального ответа, Россия и Иран также публично не подтверждали и не опровергали эту информацию.

На запрос Bloomberg пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что "Россия считает, что Соединенные Штаты и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и Москва "готова сделать для этого все, что в ее силах".

Представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на вопрос о посредничестве России в переговорах с США во время телевизионной пресс-конференции в Тегеране ответил, что это "естественно", когда страны предлагают свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны продемонстрируют добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем", — сказал он.

На запрос Bloomberg в МИД Ирана не ответили.

Отношения США и Ирана

Журналисты отмечают, что Дональд Трамп после возвращения на пост президента США посылает относительно американо-иранских отношений неоднозначные сигналы. Он утверждает, что хочет вернуться к политике "максимального давления", возобновления санкций и нацеливания на силы безопасности, и одновременно заявляет о стремлении "немедленно" начать работать над "проверенным ядерным мирным соглашением с Ираном".

Иран и РФ оба находятся под санкциями штатов и углубляют сотрудничество в области торговли, энергетики и обороны, однако неизвестно, как Тегеран воспримет идею переговоров с Вашингтоном при посредничестве Москвы, пишут авторы статьи. В прошлом месяце верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Дональду Трампу нельзя доверять, поскольку он вышел из ядерной сделки. Президент Ирана Масуд Пезешкиян, который выступает за восстановление ядерной сделки, также сказал, что не видит необходимости в переговорах с США, пока действуют американские санкции. В свою очередь США подозревают Иран в использовании гражданского ядерного сектора для тайной разработки ядерного оружия.

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц 2 марта сообщением в сети Х обвинил администрацию предыдущего президента США Джо Байдена в использовании Кремля для переговоров с Ираном.

"Напоминаем: администрация Байдена использовала россиян в качестве посредников для переговоров с убийственным иранским режимом. Иран ответственен за гибель сотен американских солдат и насилие на Ближнем Востоке. Лицемерие и партизанское увлечение перлами со стороны демократов", — написал Уолтц.

Уолтц 2 марта обвинил администрацию Байдена в использовании россиян для переговоров с Ираном Фото: Скриншот

Напомним, 2 марта верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал в сети Х сообщение на украинском языке, в котором поучал "марионеток" Запада и заявлял, что никакой настоящей поддержки от западных стран на самом деле не существует.

Также 2 марта главный корреспондент CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченс предположил, что перепалка во время встречи президентов Украины и США в Белом доме 28 февраля была спланирована, чтобы устранить Владимира Зеленского с пути США к сближению с РФ.