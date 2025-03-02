Перепалку в Белом доме спланировали, чтобы устранить Зеленского с пути США к сближению с РФ, — CNN

Корреспондент CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченс считает, что Кремль порадовал спор Трампа с Зеленским в Белом доме. По словам журналиста, эта схватка ускорит налаживание отношений между США и РФ.

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Скандал во время встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, вероятно, был спланирован Белым домом, чтобы дискредитировать украинского лидера и устранить его как препятствие для восстановления отношений России и США, пишет главный корреспондент CNN по глобальным вопросам Мэтью Ченс.

Журналист отмечает, что независимо от того, был ли спор спланированным, Кремль отреагировал на него с радостью и ожидает, что переговоры между американской и российской стороной для налаживания отношений ускорятся в ближайшие недели.

Спор с Зеленским приблизил встречу Трампа и Путина к встрече Трампа и Путина

Публичных объявлений ни одна из сторон не делала, но Ченс утверждает, что разговоры о встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина ведутся в частном порядке, и стычка с Владимиром Зеленским в Белом доме приблизила ее.

Кроме того, по словам корреспондента, в Москве надеются, что сложные переговоры по прекращению войны в Украине отойдут на второй план после ряда потенциально прибыльных экономических соглашений между США и РФ, которые уже обсуждаются за закрытыми дверями.

"Так тесно обнимая Кремль, администрация Трампа рискует отвернуться от западных союзников, оставляя Европу изолированной в сейсмическом изменении глобальной позиции Вашингтона", — пишет Ченс.

Он отмечает, что Кремль озадачен скоростью развития событий, а мотивы администрации новоизбранного президента "остаются предметом интенсивных спекуляций".

"Большая часть этого, например, частое предположение, что Трамп каким-то образом является агентом Кремля или связанным с Путиным, не имеет доказательств. Возможно, правые идеологические фантазии США о том, что Россия является естественным союзником США в будущем противостоянии с Китаем и что ее можно оторвать от своего важнейшего опекуна, мотивируют резкие геополитические изменения Вашингтона", — предполагает Ченс.

Журналист добавляет, что оба объяснения выглядят одинаково неуместными, однако обычно напряженные, если не враждебные отношения между США и РФ, вероятно, переходят в новую радикальную фазу.

Напомним, 2 марта анонимные чиновники из администрации президента США в комментарии NBS News отрицали, что спор с Владимиром Зеленским был спланирован заранее. Также источники сказали журналистам, что считают возможным продолжение сотрудничества между США и Украиной для достижения мирного соглашения.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко 2 марта высказал мнение, что Соединенным Штатам не удастся оторвать Россию от Китая, потому что Пекин воспринимает РФ лишь как сырьевой придаток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что люди президента США Дональда Трампа "хотят руководствоваться здравым смыслом", а госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майкла Уолца он назвал "абсолютно вменяемыми людьми".