В адрес Трампа российский министр иностранных дел сказал, что "с ним интересно", а его люди, в отличие от команды Байдена, "хотят руководствоваться здравым смыслом".

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда" назвал президента США Дональда Трампа прагматиком, который ведет дела, руководствуясь здравым смыслом. А команда нового главы Белого дома, состоящая из госсекретаря Марко Рубио и помощника президента США по нацбезопасности Майкла Уолтса, — это "абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди".

По словам Лаврова, новый курс администрации Трампа направлен на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта.

"Дональд Трамп, он — прагматик. Его лозунг — здравый смысл. Он означает, это все видят, переход к другому способу ведения дел. Но цель все равно — MAGA (Make America Great Again). Сейчас у него новая кепка: "Все, что Дональд Трамп обещал — сделал". Это придает живой, человеческий характер политике. Поэтому с ним интересно", — сказал российский министр.

Лавров также заявил, что диалог между представителями РФ и США проходит в формате, когда никто никем не командует, в отличие от контактов с дипломатами из команды Джо Байдена.

"Просто две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так, и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя огромное количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов", — заметил глава МИД РФ.

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Лавров продолжил, что в прошлом американцы не играли роль подстрекателей и сейчас после срока Байдена пришли люди, которые хотят руководствоваться здравым смыслом, и которые прямо говорят "мы хотим закончить все это".

Вместе с тем российский министр обвинил европейских лидеров в том, что они препятствуют мирному процессу. План европейцев выглядит как продолжение "науськивания Киева" на войну против России, как ранее вышло с Минскими соглашениями, подчеркнул Лавров.

"Кто сейчас хочет продолжения банкета в виде войны — Европа. Датская премьер-министр сказала, что для Украины мир хуже войны. Кир Стармер, который поехал в Белый дом просить Трампа, чтобы не заканчивать историю с войной в Украине так быстро. При этом он похвалился, что Британия внесет самый большой вклад в виде оружия Украине и даже готова отправить свои войска", — сказал глава российского МИД.

В отличие от этих политиков, завершил Лавров, Трамп ведет себя корректно, заявляя, что об этой инициативе рано говорить, и к ней можно вернуться только после мирного урегулирования ситуации в Украине и, более того, нужно будет согласие сторон.

Напомним, 27 февраля в Стамбуле завершились переговоры между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. По результатам диалога в Кремле выразили надежду, что встреча с США станет первой в череде консультаций, которые приблизят к преодолению разногласий.