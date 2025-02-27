В Стамбуле завершились переговоры США и РФ: СМИ о результатах встречи

Разговор дипломатов и экспертов РФ и США в Турции длился более шести часов, сообщили журналисты. После завершения встречи россияне проигнорировали медиа и уехали, не сказав ни слова.

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В Стамбуле около 15 часов (по Киеву) 27 февраля завершились переговоры между представителями Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Представители российской стороны не вышли к прессе, чтобы расскажет об итогах разговора. О деталях встречи говорится в статье на портале агентства "Анадолу".

Журналисты рассказали, что переговоры между представителями РФ и США длилась 6,5 часов. Встреча состоялась в здании американского генерального консульства. Она началась в 8:50, завершилась в 15:20 (по Киеву). На видео с места событий видно полсотни журналистов, которые собрались под воротами консульства и ожидали общения с переговорщиками. Впрочем, российская делегация загрузилась в бронированный автомобиль и уехала, никак не озвучив результаты встречи, написало "Анадолу".

Агентство напомнило, что обе стороны не обнародовали состав переговорщиков в Стамбуле. Единственное, о чем знали медиа — что это, вероятно, представители дипломатического корпуса и эксперты "высокого уровня". Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров: по словам чиновника, должны были говорить о "системных проблемах" и преодолении "искусственных преград от предыдущей администрации Белого дома".

Тем временем в 15:34 "РИА Новости" обнародовало заявление пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой о встрече в Стамбуле. По ее словам, будут "решать раздражители двустороннего диалога". Также в РФ надеются, что "встреча с США станет первой в череде консультаций, которые приблизят к преодолению разногласий".

На странице Белого дома и в аккаунте X государственного секретаря США Марко Рубио пока нет комментариев относительно встречи с россиянами в Стамбуле 27 февраля.

Мирные переговоры — контакты между РФ и США

Отметим, первая встреча делегаций РФ и США состоялась в Эр-Рияде 18 февраля, писал Фокус. С американской стороны делегацию возглавлял Марко Рубио, с российской — Сергей Лавров. По итогам встречи договорились, что попытаются восстановить дипломатические контакты.

Среди переговорщиков в Эр-Рияде был спецпредставитель Белого дома по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. 25 февраля чиновник заявил, что возможно заключение мирного соглашения между РФ и Украиной на основе Стамбульских договоренностей. Между тем издание The Telegraph рассказало, как президент Дональд Трамп может видеть завершение войны. Согласно данным журналистов, сначала должен прекратиться огонь: по этому пункту Трамп уже получил отказ от президента РФ Владимира Путина во время первого телефонного разговора. Следующие шаги — выборы в Украине и заключение соглашения о мире с РФ.

Напоминаем, 27 февраля Владимир Путин рассказал о том, благодаря какой стороне начались контакты россиян с США.