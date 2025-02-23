На основе Стамбульского соглашения: в США говорят о близости мирного соглашения между РФ и Украиной

Спецпредставитель Трампа Уиткофф считает, что Стамбульский протокол 2022 года может стать ориентиром соглашения между РФ и Украиной. Больше деталей о реализации указанного протокола советник президента США не назвал.

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Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф убежден, что именно Стамбульское соглашение может выступить ориентиром для мирного соглашения между РФ и Украиной, а Вашингтон уже подошел к "подписанию такого мира". Об этом сообщает "Голос Америки".

По мнению представителя Трампа, именно США подошли "очень-очень близко" к тому, чтобы "что-то подписать". Он убежден, что проект мирного соглашения в Стамбуле может служить "ориентиром для заключения мирного соглашения", а любое соглашение означает, что "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент (Трамп, — ред.) делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру — это уступки и достижение консенсуса", — сказал Уиткофф.

По мнению спецпредставителя президента США, результаты сделки будут "успешными" и будут реализованы уже в ближайшее время.

Стамбульский протокол — что известно

В апреле 2022 года Украина и РФ провели встречу в Стамбуле, которой предшествовали несколько раундов переговоров по завершению войны. Украинская сторона предлагала отложить вопрос Крыма на 15 лет во избежание вооруженного способа решения этого вопроса, обсуждение между лидерами РФ и Украины относительно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей при личной встрече, неразмещение военных баз и контингентов других стран на территории Украины.

В то же время российская сторона предложила свой "проект" соглашения, в котором предусматривалось сокращение численности ВСУ до 50 тыс. личного состава, нейтральный статус Украины, признание оккупированных территорий за РФ и введение русского языка в статусе второго государственного. Однако обе стороны не смогли согласовать общие позиции, и переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что прекращение огня в Украине возможно до конца 2025 года. Он убежден, что несмотря на диаметрально противоположные позиции сторон в российско-украинской войне режим прекращения огня вполне вероятен.

Впоследствии сообщалось, что Зеленский прокомментировал возможность быстрого прекращения огня. По мнению главы государства, реализация режима прекращения огня возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности, чтобы не допустить возобновления боевых действий.