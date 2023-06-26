Стамбульский "договор": какой мир для Украины пытается навязать Путин

Президент России на встрече с лидерами Африки впервые показал некий "проект" возможного мирного соглашения с Украиной — "договор о нейтралитете и гарантиях безопасности". Владимир Путин уверял, что документ парафировал глава переговорной группы из Киева Давид Арахамия, но украинская сторона называет это фейком. Фокус разбирался, могли ли быть мирные договоренности с РФ в Стамбуле.

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Президент России Владимир Путин 17 июня принял в Санкт-Петербурге представителей семи стран Африки. Днем ранее африканская делегация во главе с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой была в Киеве и презентовала "мирный" план завершения полномасштабной российско-украинской войны.

Мирные предложения африканцев состояли из 10 пунктов. Среди них — быстрое начало переговоров, деэскалация боевых действий без конкретных шагов для этого, обмен военнопленными по формуле "всех на всех" и возврат захваченных Россией украинских детей.

С этим же планам африканцы поехали в Константиновский дворец на встречу с Путиным.

"Договор" из 18 пунктов — что показывал Путин?

Путин впервые показал африканцам проект возможного мирного соглашения с украинской стороной под названием "договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Как указал президент РФ, он содержит 18 статей с приложением о максимальной численности ВСУ и вооружений.

Сам документ так и не был полностью опубликован российскими СМИ, но Путин как бы невзначай показал его на камеры во время встречи с лидерами стран Африки. Акцент сделали на приложении к "договору", в котором идет речь о предельном количестве личного состава, вооружений и военной техники в составе Вооруженных сил Украины.

В нем просматривается желание РФ существенно уменьшить численность ВСУ, объем вооружений и бронетехники. Это может указывать на планы Кремля снизить возможности Украины для защиты территорий и планировния контрнаступления.

Путин утверждал, что проект договора парафировал руководитель переговорной группы из Киева

В приложении указано желаемое количество вооружений, которые власти России хотят оставить ВСУ:

Танки: требования России — 342 единицы, Украины — 800 единиц*;

Боевые бронированные машины: РФ — 1029, Украина — 2400;

Артиллерийские орудия: Украина — РФ — 519, Украина — 1900;

РСЗО: РФ — 96, Украина — 600;

Минометы: РФ — 147, Украина — 1080;

Противотанковые ракетные комплексы: РФ — 333, Украина — 2000;

Пусковые установки зенитных ракетных комплексов: РФ — 190, Украина — 200;

ПЗРК: РФ — не указано, Украина — 608;

Боевые вспомогательные самолеты: РФ — 102, Украина — 160.

*Примечание: данные о количестве вооружений Украины приведены по состоянию на 2021 год, информация из открытых источников.

Согласно приложению к "договору", численность ВСУ не должна превышать 250 тысяч человек

Исходя из приложения, Путин требует сократить численность ВСУ с 250 тысяч до 85 тысяч. А в Национальной гвардии должно быть максимум 15 тысяч человек.

Стоит заметить, что на первой странице "договора" видна только его преамбула и часть первой статьи. Участники переговоров не согласовали даже список сторон соглашения. А российский диктатор сказал, что этот проект договора парафировал руководитель переговорной группы из Киева. На тот момент это был глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он поставил там свою подпись. Вот он, он есть. Он так и называется: договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины", — пояснил Путин.

Представляя соглашение, президент не уточнил в ходе каких переговоров обсуждали его условия — в Минске или непосредственно в Стамбуле.

Стамбульские переговоры — хронология событий и предложения Украины

В феврале и марте 2022 года украинская и российская делегации проводили ряд встреч. Украинскую делегацию возглавлял Арахамия, а российскую – помощник Путина и экс-глава Минкультуры РФ Владимир Мединский.

В составе делегации были министр обороны Украины Алексей Резников, министр юстиции Денис Малюська, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, народный депутат Рустем Умеров, заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий, бывший замглавы ОП Кирилл Тимошенко, экс-замглавы МИД Александр Чалый и юрист-международник, эксперт делегации Александр Малиновский. По согласованию были также нардеп, а ныне генпрокурор Украины Андрей Костин и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Прошло четыре очных встречи — три в Беларуси и последняя 29 марта в Стамбуле. На четвертой встрече было согласовано итоговое коммюнике. Арахамия тогда говорил, что Украина предложила заключить новый международный договор с подписями постоянных членов Совбеза ООН — Франции, США, Великобритании, России, Турции, Германии, Канады, Польши и Израиля.

СМИ писали, что требования Киева сводились к следующему:

Армия РФ отходит на границы 23 февраля 2022 года. Ее части остаются в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. После этого стамбульское соглашение вступает в действие.

Украина получает гарантии безопасности от России, Китая, США, Великобритании, Франции, Турции, Германии, Канады, Италии, Польши и Израиля. Украинские представители настаивали, чтобы Киев получил ​​вооруженную поддержку как в 5-й статье Североатлантического договора.

Гарантии безопасности не касаются Крыма и оккупированных территорий Донбасса, чтобы гаранты не были стороной конфликта с РФ.

Украина обязуется быть безъядерной страной, не вступающей в НАТО и другие военные союзы. Данный пункт закрепляется в Конституции. Сюда же входит и запрет на отправку в Украину иностранных военных. А военные учения разрешается проводить после одобрения гарантов, в том числе России и Китая.

Члены ЕС гарантируют Украине содействие при вступлении в Евросоюз.

Украина и Россия начинают 15-летние переговоры по статусу Крыма. Вопросы Крыма и Севастополя должны рассматривать отдельно. Киев обещает не завоевывать Крым, а по Донбассу такой формулировки не было.

Был ли вообще "договор" Путина? Позиция украинских переговорщиков

Чтобы уточнить позиции украинской стороны, Фокус поинтересовался у некоторых переговорщиков от Киева, рассматривался ли ими "договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины".

Задавались вопроcы о наличии у них образцов других документов или проектов соглашений с Россией, была ли в действительности подпись Арахамии под "договором", а также обсуждалась ли идея сокращений численности ВСУ и вооружений в обмен на деоккупацию территорий Украины.

Рустем Умеров в общении с Фокусом отказался комментировать ситуацию. Аналогичные вопросы были переадресованы Давиду Арахамии. Спикер фракции "Cлуга народа" Юлия Палийчук заявила Фокусу, что не станет комментировать фейки и заявления Владимира Путина.

"Мы не можем комментировать слова людей, которые ставят под сомнение существование Украины. Которые говорят, что мы сами подорвали Каховскую ГЭС, рассказывают бред про биолаборатории и другие вещи, не имеющие ни малейшей связи с реальностью. Не видим и на это раз смысла реагировать на очередные абсурдные высказывания (Путина). Тем более, их будет еще немало", — говорит Палийчук.

О лживости "документа" также заявил и Михаил Подоляк в интервью NV. Он подчеркивает явное отсутствие подписей сторон. Бумаги Путина не имеют отношения к четырем раундам переговоров, добавляет он.

"Это фиктивный документ, нет никакой парафированной процедуры, это делается через МИД и так далее. Официально заявлю, что никаких цифр и договоренностей с РФ не было. Мы говорили о ходе переговоров, к моменту начала переговоров мы настаивали на том, что Россия должна немедленно прекратить огонь и отойти на границы 24 февраля 2022 года", — объяснил советник.

Юридических позиций также не выработали. Подоляк считает странным, что после 16 месяцев большой войны Путин, а перед ним и Лукашенко стали говорить о наличии какого-то договора с Украиной.

Путин и Лукашенко вдруг стали говорить о наличии какого-то договора с Украиной

"Вторая составляющая — площадка, на которой это было сделано, выглядит странно. Африканские страны, приехавшие со странной миротворческой инициативой, к реальности она не имеет никакого отношения", — добавил Подоляк.

Источники британского вещателя ВВС в Москве и Киеве ставят под сомнение правдивость слов Путина о выработке и подписи проекта договора. Переговорщиков, по данным собеседников, вообще не уполномачивали решать вопросы войны и мира. Они могли лишь готовить документы для будущей подписи президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным.

"Договоренности финальной, точно не было, много вопросов оставалось на предполагаемую встречу президентов. Правда в том, что украинцы тогда были готовы на нейтральный статус и демилитаризацию при условии гарантий безопасности для Украины. И Путин упустил этот момент. Заигрался, рассчитывая на что-то большее", – рассказал ВВС собеседник в Москве, участвовавший в работе с двумя делегациями

Политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом уточняет, что к моменту переговоров в Стамбуле россияне взяли на рассмотрение украинские предложения. Никаких данных о представлении нового договора не было. В конце марта-начале апреля 2022 года не было информации о парафировании российского документа. Далее переговоры шли онлайн.

"Путинский "договор" — это проект. Там есть правки и указания, это документ для согласования и обсуждения, а не парафированный договор. Путин нагло и цинично врет — выдает российскую версию договора за уже парафированный документ. Он же не показал прессе подпись главы киевской делегации переговорщиков, о которой он говорил. А 12 апреля Путин говорил о тупике в переговорах", — поясняет эксперт.

Действительно, 12 апреля на пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин сказал, что после встречи в Стамбуле и зверств ВС РФ в Буче переговоры с Украиной зашли в тупик.

После зверств россиян в Буче переговоры с Москвой зашли в тупик Фото: BBC

Воюющие стороны, как отмечал диктатор, вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле. Они заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не распространяются на Крым, Севастополь и Донбасс.

"Затем последовали действия России по созданию условий продолжения договорного процесса, но в ответ получили "провокацию" в Буче. При этом Киев отошел от договоренностей в Стамбуле. Oпять вернулись в тупиковую для себя и для всех ситуацию. Правда, мне сказали, что вчера вечером украинская сторона опять что-то изменила", — говорил глава РФ.

Фесенко дополняет, что Путин демонстрировал "договор на 18 пунктов" и в пропагандистских целях — хотел убедить африканских лидеров в стремлении России к миру и в желании Киева воевать дальше.

"Но ситуация же поменялась — трагедия в Буче, наступление российских войск на Донбассе. Украина предлагала компромисс в конце марта, Москва на него не согласилась. Идти на мировую на российских условиях просто неприемлемо. Россия тоже не согласится на мир на украинских условиях", — добавляет он.

Инициативы Китая, Бразилии и папы Римского — Украину садят за стол переговоров

Лидеры Замбии, ЮАР, Египта, Конго, Сенегала, Уганды и Союза Коморских островов 16 июня представили Киеву "мирный план". Африканцы заявили 10 крайне общих позиций:

война должна закончиться мирными переговорами,

мирный диалог надо начать как можно быстрее,

срочная деэскалация боевых действий с обеих сторон,

обеспечение суверенности государств и народов исходя из норм устава ООН,

гарантии безопасности для всех стран,

открытие зернового коридора и разрешение РФ провозить удобрения,

гуманитарная поддержка пострадавшим от военных действий,

полный обмен пленными и возврат украинских детей,

"послевоенное восстановление" без указание конкретной страны,

налаживание тесного взаимодействия со странами Африки.

Китай, Бразилия и Ватикан также предлагали "мирные планы". Пекин фактически повторил за Африкой — войну надо остановить и начать переговоры с уважением суверенитета всех стран. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обвинял Запад в "поощрении" войны Украины с Россией из-за снабжения ВСУ оружием. А папа Римский Франциск обещал представить детали мирного плана когда придет время.

Опрошенные Фокусом политологи скептически отнеслись к точке зрения о специальном намерении Путина продемонстрировать "договор" перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы показать "недоговороспобность Киева". Россияне для этого устроили другое пропагандистское шоу с отправкой Беларуси тактического ядерного оружия.

"На Западе не дураки. Путин африканцам может вешать лапшу на уши. Американцы и британцы, лидеры ведущих стран НАТО в курсе переговорного процесса", — объясняет Фесенко.

По мнению политического аналитика, эксперта по Центральной и Восточной Европе Ивана Преображенского, российский лидер выбрал момент для показа "договора" на фоне участившихся разговоров о возобновлении диалога о мире.

"Путин старается воспользоваться этой повесткой. В западных элитах присутствуют люди, которые боятся ядерного оружия. Они выросли в период холодной войны, в страхе перед глобальным ядерным конфликтом", — комментирует он Фокусу.

Африканские лидеры стали первыми зарубежными коллегами Путина, которые приехали к нему ради переговоров по завершению войны в Украине.

"Это самый большой международный контакт РФ за последнее время. Другая такая трибуна у Путина еще не скоро появится. Эти люди не совсем в курсе российско-украинских отношений. Поэтому показ бумажки не вызовет у них много вопросов", — объясняет Преображенский.

Возможностей для возобновления прямых переговоров Украины и России на сегодня немного — в Москве и Киеве придерживаются варианта победы на поле боя. Россия заставляет Украину признать "новые территориальные реалии" после псевдореферендумов — аннексию четырех регионов. Украина требует вывода всех военных подразделений РФ за пределы границ по состоянию на 1991 год.