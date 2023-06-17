Путин показал африканским лидерам согласованный в Турции договор с Киевом, – росСМИ

По словам президента России, в документе был зафиксирован постоянный нейтралитет и гарантии безопасности для Украины.

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В субботу, 17 июня, президент России Владимир Путин на переговорах с африканской делегацией в Санкт-Петербурге показал приехавшим главам государств проект договора, который Украина и РФ якобы парафировали весной 2022 года. Об этом сообщает российское издание РБК.

Отмечается, что Путин зачитал название документа: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Он также заявил, что в нем якобы содержались положения о нейтралитете и гарантиях безопасности Украине.

"Однако после отвода российских войск из Киевской и Черниговской областей Украина от него отказалась и "выкинула на свалку истории", заявил президент России. О том, что российская сторона "кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях" Минобороны объявило после переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года", – пишет издание.

Путин утверждает, что в документе, который он показал, восемнадцать статей, и что он парафирован представителем Киева. Также президент России добавил, что к договору есть приложения.

"Они касаются и вооруженных сил, касаются и других вещей. Все прописано — до единиц боевой техники и до личного состава", – цитирует слова российского лидера РБК.

Кроме того, Путин подчеркнул, что от мирных переговоров якобы отказалась Украина, а не Россия.

Напомним, 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы уничтожила пять зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине и может ударить по любому зданию в столице.

В этот же день, когда лидеры африканских стран находились в Киеве с мирной миссией, Россия обстреляла украинскую столицу. Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Путин, вероятно, не контролирует собственную армию, раз она обстреливает глав государств.