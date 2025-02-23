"Нужны практические шаги": Зеленский прокомментировал возможность быстрого прекращения огня

Украинский президент убежден, что реализация режима прекращения огня возможна только при условии соблюдения гарантий безопасности, чтобы не допустить возобновления боевых действий.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос прекращения огня и его реализация является "очень сложным" из-за невозможности объективного контроля и реализации гарантий безопасности. Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции для журналистов.

Зеленский подчеркнул, что этот вопрос непременно связан с предоставлением реальных гарантий безопасности, а также благодаря объективной верификации соблюдения режима прекращения огня.

"Когда у тебя очень активные действия на границе 1000 км, кто это будет верифицировать? Помните, после Минска там были выстрелы, и то никто его не мог контролировать, были погибшие и раненые. Это — сложный вопрос, поэтому я сейчас ответить на все не смогу. Нужны практические шаги", — сказал глава государства.

По мнению Зеленского, США заинтересованы в прекращении огня, а также рассматривают такой вариант как "возможный способ завершения конфликта". Однако президент предостерегает от сценария, в котором именно прекращение огня будет восприниматься как дипломатическая победа. Однако, по мнению Зеленского, из этого есть реальная угроза возобновления боевых действий.

"Можно выглядеть победителем, если ты сделал ceasefire [прекращение огня с англ. — ред], а через год война началась снова. Но россияне будут готовиться к повторному наступлению, и это очень опасно для всех", — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о соглашении по редкоземельным металлам. По словам президента, последние серьезные разработки в области редкоземельных металлов были 50-60 лет назад, а некоторые почти 90 лет, а это требует дополнительного аудита.

Впоследствии стало известно, как президент отреагировал на возможность проведения выборов во время войны. Зеленский считает, что Украина не сможет устроить голосование половины граждан, в связи с чем возникнет вопрос с признанием результатов.