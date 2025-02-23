"Как будут голосовать военные и люди за рубежом?" Зеленский о выборах во время войны (видео)

Украина не сможет устроить голосование половины граждан, отметил президент Владимир Зеленский. В связи с этим возникнет вопрос с признанием результатов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на выборах в Украине всегда настаивала Российская Федерация. Впоследствии такие же требования появились у Соединенных Штатов Америки, а партнеры из Европейского Союза об этом никогда не говорили. Если согласиться на такое мероприятие, то не ясно, как гарантировать безопасность граждан, а также международных наблюдателей. Об этом он сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина. Год 2025", которая транслировалась на странице Facebook президента.

Зеленский напомнил, что во время атаки ВС РФ в ночь на 23 февраля россияне запустили по украинцам 267 ударных дронов. После этого перечислил горячие отрезки фронта и описал сложную ситуацию на прифронтовых территориях. В частности, вспомнил о Сумской и Харьковской областях, о Купянске, Краматорске, Покровске. Президент риторически спросил, как обеспечить голосование людей, находящихся под обстрелами.

"Как будет голосование в Сумской области? Как будет голосование в Харьковской области? Что будет с Купянском, когда там людей вывозят? Как это будет происходить?" — прозвучало во время пресс-конференции.

Глава государства назвал проблемы при проведении выборов в Украине:

опасность для жителей прифронтовых территорий;

сложность голосования для людей, которые выехали за границу, и военных;

проблемы с подготовкой инфраструктуры и с безопасностью наблюдателей;

проблемы с людьми на временно оккупированных территориях, которым придется голосовать под дулами российских автоматов.

Президент объяснил, что выборы прямо запрещены украинскими законами. Если же отменить военное положение, то еще не ясно, под каким флагом придется голосовать людям, поскольку есть угроза оккупации. По мнению Зеленского, месседжи о выборах — это "болтовня", к которым прислушиваются некоторые западные партнеры.

"Голосовать они будут в какой стране? С каким флагом, если в армии пойдет вся назад. Вся эта история с информацией, с месседжами, которая идет откуда-то. Ну, неужели мы не понимаем все эти риски? И, к сожалению, нашим партнерам рассказывают какeю-то болтовню", — заявил Зеленский.

Выборы в Украине — детали

Отметим, президент США Дональд Трамп в феврале заявил, что в Украине срочно нужно провести выборы, поскольку действующий президент якобы имеет поддержку лишь 4% граждан. Согласно идеям Белого дома, Владимир Зеленский — "диктатор", который не хочет отдавать власть и поэтому сопротивляется голосованию. После выборов новый глава государства подпишет мирное соглашение, которое, по мнению Трампа, РФ согласует до конца следующей недели.

Напоминаем, 23 февраля президент Зеленский провел пресс-конференцию об итогах 2024 года и о планах на 2025 год: Фокус опубликовал ответы на основные вопросы.