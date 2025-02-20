Трамп хочет устранить Зеленского: кто победит на возможных выборах в Украине, — The Economist

Члены партии "Слуга народа" оказались в плохом "психическом состоянии", когда услышали критику Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского, рассказали журналисты.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп произнес серию заявлений против президента Украины Владимира Зеленского и требует проведения выборов в Украине. Трамп, вероятно, пытается избавиться от украинского президента, при этом игнорирует негативные последствия для Украины, написало издание The Economist. О действиях главы США и о человеке, который может победить Зеленского на выборах, говорится в статье издания.

Издание пообщалось с несколькими украинскими политиками — с представителями партии "Слуга народа" и из неуказанной оппозиционной политической силы. Имена собеседников не раскрываются. Представитель провластной партии рассказал о плохом "психическом состоянии", которое появилось после попыток Трампа реабилитировать президента РФ Владимира Путина. Между тем оппозиционный депутат предположил, что Верховную Раду "заставят проголосовать за унизительное мирное соглашение". Еще один собеседник медиа, экс-дипломат, заявил, что призывы президента США к выборам говорят лишь о том, что он хочет намеренно отстранить от власти действующего президента. При этом в США закрывают глаза на все опасности избирательного процесса, который разорвет Украину, отметило The Economist.

"Похоже, Трамп хочет избавиться от Зеленского, который ему никогда не нравился и который, по его мнению, является сложным. Это не о выборах, а о том, чтобы избавиться от Зеленского", — процитировали журналисты слова экс-дипломата.

В статье привели результаты "внутреннего опроса" относительно того, сколько голосов на возможных выборах может набрать Зеленский и другие кандидаты. The Economist не описало ни методику опроса, ни количество респондентов, ни погрешности, ни тех, кого именно спрашивали. Согласно данным издания, вероятна победа экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного:

у Зеленского — 30%;

у Залужного — 65%.

В завершение издание описало катастрофические последствия, к которым может привести исчезновение военной помощи США и мирное соглашение в соответствии со всеми требованиями Кремля. Впрочем, потом журналисты подытожили, будто видят признаки того, что "Путин отказался от своей цели разрушить украинское государство": о чем идет речь, не уточнили.

Трамп и Зеленский — детали

Отметим, 18 февраля Дональд Трамп в одном из своих выступлений заявил, что президент Зеленский обязательно должен провести выборы, поскольку потерял поддержку и имеет рейтинг на уровне 4%. После этого появились результаты социологического опроса КМИС, который показал, что уровень поддержки украинского президента — 57%. Между тем издание "Украинская правда" 19 февраля привело данные социологической компании SOCIS по выборам в Украине. В УП показали, что Залужный наберет 27%, Зеленский — 15,9%, а не определились — 21,6%. При этом также не указана методика опроса.

Трамп и Зеленский — условный рейтинг на возможных выборах президента Украины Фото: УП Трамп и Зеленский — рейтинг поддержки президента Украины, КМИС Фото: КМИС

Глава Минцифры Михаил Федоров предложил сравнить рейтинг Трампа и Зеленского. Опросы американцев показывают, что президента США поддерживают менее половины граждан, а не воспринимают — 48%, что на 10% больше, чем не воспринимают украинского президента.

Напоминаем, 20 февраля Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский "спал", когда к нему прибыл министр финансов США с соглашением о контроле над полезными ископаемыми на 500 млрд долл. Тем временем Фокус рассказал, как отреагировали европейские политики на обвинения американского президента и на его сотрудничество с РФ.