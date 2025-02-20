Трамп хоче усунути Зеленського: хто переможе на можливих виборах в Україні, — The Economist

Члени партії "Слуга народу" опинились у поганому "психічному стані", коли почули критику Дональда Трампа у бік Володимира Зеленського, розповіли журналісти.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виголосив серію заяв проти президента України Володимира Зеленського і вимагає проведення виборів в Україні. Трамп, ймовірно, намагається позбутись українського президента, при цьому ігнорує негативні наслідки для України, написало видання The Economist. Про дії очільника США та про людину, яка може перемогти Зеленського на виборах, ідеться у статті видання.

Видання поспілкувалось з кількома українськими політиками — з представниками партії "Слуга народу" та з не вказаної опозиційної політичної сили. Імена співрозмовників не розкриваються. Представник провладної партії розповів про поганий "психічний стан", який з'явився після спроб Трампа реабілітувати президента РФ Володимира Путіна. Тим часом опозиційний депутат припустив, що Верховну Раду "примусять проголосувати за принизливу мирну угоду". Ще один співрозмовник медіа, ексдипломат, заявив, що заклики президента США до виборів говорять лише про те, що він хоче навмисно усунути від влади чинного президента. При цьому у США закривають очі на усі небезпеки виборчого процесу, який розірве Україну, зауважило The Economist.

"Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і який, на його думку, є складним. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися Зеленського", — навели журналісти слова ексдипломата.

У статті навели результати "внутрішнього опитування" щодо того, скільки голосів на можливих виборах може набрати Зеленський та інші кандидати. The Economist не описало ні методику опитування, ні кількість респондентів, ні похибки, ні тих, кого саме питали. Згідно з даними видання, ймовірна перемога ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного:

у Зеленського — 30%;

у Залужного — 65%.

На завершення видання описало катастрофічні наслідки, до яких може призвести зникнення військової допомоги США та мирна угода відповідно до усіх вимог Кремля. Втім, потім журналісти підсумували, що бачать якісь ознаки того, що "Путін відмовився від своєї мети зруйнувати українську державу": про що ідеться, не уточнили.

Трамп і Зеленський — деталі

Зазначимо, 18 лютого Дональд Трамп в одному зі своїх виступів заявив, що президент Зеленський обов'язково має провести вибори, оскільки втратив підтримку і має рейтинг на рівні 4%. Після цього з'явились результати соціологічного опитування КМІС, яке показало, що рівень підтримки українського президента — 57%. Тим часом видання "Українська правда" 19 лютого навело дані соціологічної компанії SOCIS щодо виборів в Україні. В УП показали, що Залужний набере 27%, Зеленський — 15,9%, не визначились — 21,6%. При цьому також не вказано методику опитування.

Трамп і Зеленський - умовний рейтинг на можливих виборах президента України Фото: УП Трамп і Зеленський - рейтинг підтримки президента України, КМІС Фото: КМІС

Глава Мінцифри Михайло Федоров запропонував порівняти рейтинг Трампа та Зеленського. Опитування американців показують, що президента США підтримують менше половини громадян, а не сприймають — 48%, що на 10% більше, ніж не сприймають українського президента.

Нагадуємо, 20 лютого Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський "спав", коли до нього прибув міністр фінансів США з угодою про контроль над корисними копалинами на 500 млрд дол. Тим часом Фокус розповів, як відреагували європейські політики на обвинувачення американського президента та на його співпрацю з РФ.