"Грав на Байдені, як на скрипці": Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів"

Президент США незадоволений результатами діяльності українського колеги і звертає увагу на зникнення половини фінансової допомоги. Володимир Зеленський має діяти швидко, інакше від країни "нічого не залишиться", попередив він.

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Президент США Дональд Трамп яскраво висловив невдоволення результатами діяльності українського колеги Володимира Зеленського. У своїй соцмережі Truth Social він написав, що Зеленський переконав Штати витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у "війну, яку неможливо виграти".

Американський лідер додав, що війну з Росією без США і Трампа ніколи не врегулювати. Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і нічого не отримали б натомість.

"Чому "сонний" Джо Байден не зажадав рівних витрат, якщо ця війна набагато важливіша для Європи, ніж для нас? У нас великий, прекрасний океан як роздільник", — зауважив Трамп.

Трамп нагадав, як Зеленський визнав, що половина грошей, які США відправили Україні, пропала. Далі президент США торкнувся теми виборів в Україні.

"Він [Зеленський] відмовляється проводити вибори, має дуже низький рейтинг в українських опитуваннях. Єдине, у чому він був хороший, грати Байденом, як на скрипці. Диктатор без виборів, Зеленський має діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни", — вважає Трамп.

США, за його оцінками, успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією, що може зробити тільки Трамп і його адміністрація.

"Байден ніколи не намагався цього зробити, Європа не змогла принести мир, а Зеленський, ймовірно, хоче зберегти "годівницю". Я люблю Україну, але Зеленський виконав жахливу роботу, його країна зруйнована. Мільйони людей загинули даремно і все це триває", — підсумував він.

Зеленський 19 лютого коментував заяву Трампа про низький рейтинг. Як докази він навів дані із соцопитування КМІС, яке показало рівень довіри до президента на рівні 57%.

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", — підкреслював Зеленський.

Нагадаємо, експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон упевнений, що у Зеленського рейтинг не нижчий, ніж у Трампа. На думку Джонсона, під час війни в Україні не потрібно влаштовувати вибори.

Агентство Bloomberg раніше писало, що в Україні немає величезних запасів рідкоземельних металів, на які сподівається Трамп. У країні залишилися кілька комерційних копалень титану і галію.