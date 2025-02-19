"Играл на Байдене, как на скрипке": Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов"

Президент США недоволен результатами деятельности украинского коллеги и обращает внимание на пропажу половины финансовой помощи. Владимир Зеленский должен действовать быстро, иначе от страны "ничего не останется", предупредил он.

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Президент США Дональд Трамп ярко выразил недовольство результатами деятельности украинского коллеги Владимира Зеленского. В своей соцсети Truth Social он написал, что Зеленский убедил Штаты потратить 350 миллиардов долларов, чтобы ввязаться в "войну, которую невозможно выиграть".

Американский лидер добавил, что войну с Россией без США и Трампа никогда не урегулировать. Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, и ничего не получили бы взамен.

"Почему "сонный" Джо Байден не потребовал равных расходов, если эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас? У нас большой, прекрасный океан в качестве разделителя", — заметил Трамп.

Трамп напомнил, как Зеленский признал, что половина денег, которые США отправили Украине, пропала. Далее президент США коснулся темы выборов в Украине.

"Он [Зеленский] отказывается проводить выборы, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах. Единственное, в чем он был хорош, играть Байденом, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", — считает Трамп.

США, по его оценкам, успешно ведут переговоры о прекращении войны с Россией, что может сделать только Трамп и его администрация.

"Байден никогда не пытался этого сделать, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет сохранить "кормушку". Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена. Миллионы людей погибли напрасно и все это продолжается", — заключил он.

Зеленский 19 февраля комментировал заявление Трампа о низком рейтинге. В качестве доказательств он привел данные из соцопроса КМИС, который показал уровень доверия к президенту на уровне 57%.

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — подчеркивал Зеленский.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что у Зеленского рейтинг не ниже, чем у Трампа. По мнению Джонсона, во время войны в Украине не нужно устраивать выборы.

Агентство Bloomberg ранее писало, что в Украине нет огромных запасов редкоземельных металлов, на которые надеется Трамп. В стране остались несколько коммерческих рудников титана и галлия.