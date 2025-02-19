В Украине нет редкоземельных металлов, на которые надеется Трамп, — Bloomberg

Даже если бы Украина производила 20% всех редкоземельных металлов, это стоило бы всего 3 миллиарда долларов в год. И чтобы "заработать" 500 миллиардов долларов, о которых говорит Трамп, США понадобилось бы более 150 лет.

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Многие люди, и не в последнюю очередь президент США Дональд Трамп, убеждены, что Украина обладает богатыми запасами полезных ископаемых. Однако, как подчеркивает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас освещающий вопросы энергетики и сырьевых товаров, в Украине "много выжженной земли и нет редкоземельных элементов".

Несмотря на разговоры об огромном потенциале, Украина не обладает запасами основных редкоземельных элементов, которые ищет глава Белого дома. В центре внимания находятся редкоземельные элементы — набор из 17 элементов с труднопроизносимыми названиями.

В крошечных количествах эти элементы используются в экзотических сплавах. Хотя их часто представляют как необходимые для высокотехнологичных приложений и производства оружия, их применение гораздо более прозаично. К примеру британский производитель бытовой техники Dyson хвастается, что использует неодим в магнитах своих пылесосов, поэтому они "вращаются в пять раз быстрее, чем двигатель Формулы-1".

Важно

Помогут США противостоять Китаю: какие ценные ресурсы для электроники есть в Украине

И шумиха вокруг украинских редкоземельных элементов началась с самих украинцев, отмечает эксперт. В ноябре 2024 года в США был представлен "план победы", в котором намного превозносился потенциал минеральных ресурсов страны. А в феврале Трамп решительно заявил, что у украинцев есть "очень ценные редкоземельные металлы", отметив, что нацелен получить их на сумму около 500 миллиардов долларов.

Два дня добычи нефти

Обозреватель Bloomberg подчеркивает, что в Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов, кроме небольших скандиевых рудников. В то же время стоимость всей мировой добычи редкоземельных металлов составляет 15 миллиардов долларов в год, что равно стоимости двух дней мировой добычи нефти.

"Даже если бы у Украины были гигантские месторождения, они не были бы такими ценными в геоэкономическом плане", — пишет Хавьер Блас.

И даже если бы Украина производила 20% мировых редкоземельных металлов, это равнялось бы примерно 3 миллиардам долларов в год. Поэтому, чтобы достичь тех 500 миллиардов долларов, о которых говорит Трамп, США нужно было бы обеспечить 150 с лишним лет украинской добычи.

Возможно, не исключает обозреватель, президент оговорился и вместо "редкоземельных элементов" имел в виду другие минералы, смешав их с более широкой концепцией "критических минералов". Из последних у Украины есть несколько коммерческих рудников титана и галлия. Оба они довольно ценны и имеют определенное стратегическое значение, но, с другой стороны, контроль над любым из них не изменит геоэкономику. И они определенно не стоят заявленных Трампом 500 миллиардов долларов.

В Украине, отмечает Хавьер Блас, действительно существуют скопления некоторых редкоземельных минералов, такие как Новополтавское месторождение, однако любая добыча там будет экономически неоправданной.

Не исключено, что советники Трампа использовали брошюру "Ресурсы Украины. Критическое сырье", чтобы убедить, что страна богата редкоземельными металлами. Однако утверждение того, что "Украина становится ключевым потенциальным поставщиком редкоземельных металлов, таких как титан, литий, бериллий, марганец, галлий, уран, цирконий, графит, апатит, флюорит и никель", должно насторожить, так как на самом деле ни один из этих минералов не является редкоземельным, отмечает автор.

Ранее Фокус писал, что Украина могла бы заменить российский титан на европейском рынке, способствуя развитию гражданской промышленности и передовых военных технологий.